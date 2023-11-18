Çörek otu yağı faydaları nelerdir? Çörek otu yağı, vücut sağlığına birçok yararıyla dikkat çekmektedir. Kanser, kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları ve sinüzit gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilmekte ve bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ayrıca cildi nemlendirerek tazelenmesine yardımcı olur ve kolesterol seviyelerini dengeler.

ÇÖREK OTU YAĞI KULLANIMI NASIL OLMALI?

Çörek otu yağı, ağız yoluyla tüketilebileceği gibi, dıştan da uygulanabilir. Ancak her kullanımdan önce uzman bir görüş almak önemlidir. İşte bazı önerilen kullanım şekilleri:

1 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı çörek otu yağı ekleyerek içmek.

Yemeklerin veya salataların içine 1 yemek kaşığı çörek otu yağı karıştırmak.

1 kase yoğurda 1 çay kaşığı çörek otu yağı ekleyerek tüketmek.

Kahvaltıdan önce aç karnına tüketmek.

Her iki burun deliğine birer damla damlatmak.

ZAYIFLAMA SÜRECİNDE ÇÖREK OTU YAĞI KULLANIMI

Çörek otu yağı, iştah kesici özelliği sayesinde kilo verme sürecine katkıda bulunabilir. Aç karnına tüketilen bir tatlı kaşığı çörek otu yağı, yarım saat bekledikten sonra yapılacak kahvaltı ile birlikte iştah kontrolü sağlar.

ÇÖREK OTU YAĞININ CİLDE VE VÜCUDA DİĞER FAYDALARI

Çörek otu yağı, sinüziti açmak, mide bulantısını geçirmek ve insülin direncini önlemek gibi birçok faydaya sahiptir. Ayrıca, cildin yenilenmesine yardımcı olur ve kan akışını hızlandırarak kalp sağlığını korur.

Kaynak: KARAR