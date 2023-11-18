Büyükşehir’den Derince Millet Bahçesi’ne kıraathane

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Millet bahçesi’nde yer alacak Derince Millet Kıraathanesinin tüm ögeleri ile birlikte okuyuculara çağdaş kütüphane hizmeti verilebilmesi amacıyla; akıllı kütüphane sistemleri, basılı ve elektronik kütüphane koleksiyonu ile donatılmasının yanı sıra modern kütüphane mobilyaları ile kurulumunun sağlanması için ihale düzenledi. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda düzenlenen elektronik ihaleye 2 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 5 milyon 294 bin 820 TL oldu.

DERİNCE’YE MİLLET KIRAATHANESİ

Büyükşehir, gençliğe ve geleceğe yatırım yapamaya devam ediyor. Bu kapsamda gençlerin okumasına yönelik Derince Millet Bahçesinde oluşturulan millet kıraathanesi için büyük bir kütüphane kuruluyor. Derince Millet Kıraathanesi çalışmaları son aşamaya geldi. Kurulum çalışmaları için düzenlenen ihaleye 2 firma teklif verdi, teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek.

28 BİN E-KİTAP VERİ TABANI

70 bin metrekare alan üzerinde oluşturulan Derince Millet Bahçesindeki Millet Kıraathanesine kütüphane kurulumu için Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından ihale düzenlendi. Kütüphanenin kurulum ihalesini kazanan firmanın yapacağı çalışmalar kapsamında; 1 adet Akıllı Kütüphane Sistemi Yazılımı, 9 adet Bilgisayar Terminalleri, 1 adet Yazıcı, 1 adet Kütüphanecilik teknik işlemleri (katalog sınıflandırma), 1 adet 28 bin e-kitap aboneliği ve tümleşik kütüphane otomasyonu entegrasyonu, 1 adet Katalog tarama, 1 adet Kiosk sistemi, 200 adet kitap raf desteği, 21 adet kitaplık, 21 çalışma masası, 12 adet masa, 34 seperatör, 1 adet banko, adet servis bankosu, 9 dolap, 4 çekmece, 152 sandalye, 60 metal dikme, 2 peyzaj ve çoklu ortam materyalleri, kütüphanecilik işlemleri gerçekleştirilmesi ve yayınların raflara sınıflama numarasına göre dizilimi işlemleri gerçekleştirecek.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık 5 milyon 294 bin 820 TL

Yordam Bilişim Teknoloji Danışmanlık Eğitim 5 milyon 627 bin 170 TL