Gazeteci Fatih Altaylı Kocaeli'de kapanan dev fabrikayı konuştu!

İlimizde 24 yıl üretime yapan Honda 2019'da yaptığı açıklamada Gebze'de bulunan ve Türkiye'de de fazlasıyla popüler olan Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı Eylül ayı itibariyle üretimi durdurdu. Bu kararın ardından dev firmaların Türkiye'den çekilmesi devam etti.

GİDİYORLAR: HONDA, VOLKSWAGEN VE BP

Gazeteci Fatih Altaylı yayınladığı son videosunda Türkiye piyasasından çıkan dev markalar için "Gidiyorlar... Volkswagen Türkiye’de üretim yapmak için dev bir fabrika kuracaktı, sonra aniden hiç nedensiz bir şekilde VW yatırımdan vazgeçti. Honda, İzmit’teki fabrikasını kapadı, kapamakla kalmadı, fabrikayı da içindekilerle birlikte sattı ve Türkiye’yi terk edip gitti. Ford, Türkiye’ye yapacağını açıkladığı 1 milyar dolarlık bir yatırımdan vazgeçtiğini bir süre önce açıkladı. Dün de Türkiye’de 112 yıldır faaliyette bulunan BP, Türkiye’de yatırımlarını ölmüş eşek fiyatına satarak Türkiye’yi terk etti.

"HİÇ AMA HİÇ HAYRA DELALET DEĞİLDİ"

Birkaç yıl önce Londra’da bir "charity" yemeğinde tanıştığım bir beyefendiden "Biz Türkiye’de iş yapmaya alışkınız ama hukuksuzluk nedeniyle kendimizi güvensiz hissettiğimiz bir dönem yaşamamıştık" yanıtını almıştım. Bu kadar çok yabancı firmanın, böylesine peş peşe Türkiye’den çıkması hiç ama hiç hayra delalet değildir. Sermayeye "Giden gider kalan sağlar bizimdir" diyemezsiniz. Dediğiniz zaman bir de bakarsınız ki elinizde hiç sağ kalmamış!"