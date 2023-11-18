Gazeteci Fatih Altaylı Kocaeli'de kapanan dev fabrikayı konuştu!

İlimizde 24 yıl üretime yapan Honda 2019'da yaptığı açıklamada Gebze'de bulunan ve Türkiye'de de fazlasıyla popüler olan Civic modelini ürettiği fabrikasında 2021 yılı Eylül ayı itibariyle üretimi durdurdu. Bu kararın ardından dev firmaların Türkiye'den çekilmesi devam etti.
GİDİYORLAR: HONDA, VOLKSWAGEN VE BP
Gazeteci Fatih Altaylı yayınladığı son videosunda Türkiye piyasasından çıkan dev markalar için "Gidiyorlar... Volkswagen Türkiye’de üretim yapmak için dev bir fabrika kuracaktı, sonra aniden hiç nedensiz bir şekilde VW yatırımdan vazgeçti. Honda, İzmit’teki fabrikasını kapadı, kapamakla kalmadı, fabrikayı da içindekilerle birlikte sattı ve Türkiye’yi terk edip gitti. Ford, Türkiye’ye yapacağını açıkladığı 1 milyar dolarlık bir yatırımdan vazgeçtiğini bir süre önce açıkladı. Dün de Türkiye’de 112 yıldır faaliyette bulunan BP, Türkiye’de yatırımlarını ölmüş eşek fiyatına satarak Türkiye’yi terk etti.
"HİÇ AMA HİÇ HAYRA DELALET DEĞİLDİ"
Birkaç yıl önce Londra’da bir "charity" yemeğinde tanıştığım bir beyefendiden "Biz Türkiye’de iş yapmaya alışkınız ama hukuksuzluk nedeniyle kendimizi güvensiz hissettiğimiz bir dönem yaşamamıştık" yanıtını almıştım. Bu kadar çok yabancı firmanın, böylesine peş peşe Türkiye’den çıkması hiç ama hiç hayra delalet değildir. Sermayeye "Giden gider kalan sağlar bizimdir" diyemezsiniz. Dediğiniz zaman bir de bakarsınız ki elinizde hiç sağ kalmamış!"
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.