Yıkım işi ihale edilecek

İhale 29.10.2023 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari şartname 1.000 TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen Bedel 39.000 TL + % 20 K.D.V. olup ihale öncesi alınan Geçici Teminatlar toplamı 20.670 TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan teklif ettiği bedelin % 6’sı kadar kesin teminat ve 150.000 TL Güvence Teminatı alınacaktır.
Teklif zarflarının en geç 28.09.2023 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü Kalemine teslim edilmesi gerekmektedir.
Bilgi için 0262 318 14 18-20
Katılımcılardan istenen belgeler
- Noter tasdikli imza sirküleri
- Son bir yıla ait oda kayıt belgesi
- Tebligat için adres beyanı
- Geçici teminatların yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge (20.670 TL)
- İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge (1.000 TL)
- Yer görme belgesi
- Sayfaları imzalı şartname
- Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname
- Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
Belediyemizce Aslı Görüldü kaşesi yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir. Ancak Aslı Görüldü belgesi yaptırmak isteyen firmalar belgelerinin fotokopilerini yanlarında getirecektir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.