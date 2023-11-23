GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLANI

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait, Muallimköy Mah. Gazi Dede Caddesinde bulunan 10.000 m2 alanın açık depolama ve otopark alanı olarak kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ihale edilerek kiraya verilecektir.

2-İhale 07/12/2023 Perşembe günü saat 11/00’ de Belediyemiz Encümen Odası’nda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.

3- Alanın kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 1.200.000,00.-TL+KDV’ dir. 2’inci ve 3’üncü yıllar kira artışı güncellenecek olup, sözleşmenin başlangıcından sonraki yıllar için yapılacak artış, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin “oniki aylık ortalamalara göre artış oranı” esas alınarak artırılacak ve kiracıya tebliğ edilecektir. Geçici teminatı 36.000,00-TL’ dir.

4- İHALEYE GİRMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER;

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi, (Tüzel) Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Vekil ise Vekaletname, Vergisi borcu olmadığına dair belge. (Tüzel) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, Kanuni ikametgahı (Gerçek Kişi) – Adres beyanı (Tüzel Kişi) Ticaret Odası Geçici Teminat, Belediyeye borcu olmadığına belge. Dosya alındı makbuzu.

5-Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görülebilir ve 2.000,00.-TL karşılığında satın alınır.

6- İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları usulüne uygun bir dilekçe ile en geç 04/12/2023 Pazartesi günü saat 16/00’ ya kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.

7- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.