Mahmut Özcan hayatını kaybetti

Körfez Esentepe mahallesinde ikamet eden 78 yaşında evli aralarında Zeynel Özcan'nın da bulunduğu 5 çocuk babası olan Mahmut Özcan tedavi gördüğü pankreas kanserinden vefat etti. Cenazesi toprağa verilmek üzere Körfez Cemevinde alınarak memleketi Sivas imranlı ilçesine götürüldü