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Mahmut Özcan hayatını kaybetti

Körfez Cemevi Kurucu Başkanı Mahmut Özcan vefat etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Mahmut Özcan hayatını kaybetti mask

Körfez Esentepe mahallesinde ikamet eden 78 yaşında evli aralarında Zeynel Özcan'nın da bulunduğu 5 çocuk babası olan Mahmut Özcan tedavi gördüğü pankreas kanserinden vefat etti. Cenazesi toprağa verilmek üzere Körfez Cemevinde alınarak memleketi Sivas imranlı ilçesine götürüldü

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Muhabir  Cihat Polat

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