Körfez Esentepe mahallesinde ikamet eden 78 yaşında evli aralarında Zeynel Özcan'nın da bulunduğu 5 çocuk babası olan Mahmut Özcan tedavi gördüğü pankreas kanserinden vefat etti. Cenazesi toprağa verilmek üzere Körfez Cemevinde alınarak memleketi Sivas imranlı ilçesine götürüldü
- Asayiş
Mahmut Özcan hayatını kaybetti
Körfez Cemevi Kurucu Başkanı Mahmut Özcan vefat etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.