Ertuğrul Sağlam: “Tesislerde kalıyorum, Kocaelispor’un başarısı için birlikte çalışıyoruz”

Sağlam, sözlerine geçtiğimiz gün hayatını kaybeden, Kocaelispor taraftarı Ali Okumuş’a rahmet okuyarak başladı. Sağlam, Brunga Tesisleri’nde konakladığını ve Kocaelispor’un başarısı için gece gündüz çalıştıklarını belirtti

“GENÇLER MAÇINDAN SONRA TOPARLADIK”

Ertuğrul Sağlam şu sözleri ifade etti: “ Öncelikle Kocaelispor’un vefakar, emektar taraftarı Ali Okumuş hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olur inşallah. Futbola gelince… Gençlerbirliği maçı oynamış, bizim için oyun olarak değil, sonuç olarak hayal kırıklığı ile sonlanmıştı. O maç sezonun en iyi maçlarından birisiydi. Futbolun şanssız tarafına denk geldik.

Oyuncularla şu noktada birleşmeye çalıştık. Bu puan kaybı bizim için fırsat olabilir mi? Hafif sendeledik, yeniden ayağa kalkıp seri yakalamak, kaybettiğimiz 2 puanın üzerinde bir değer yakalayabilir miydik? Burada birleştik, bütünleştik. Gençlerbirliği maçı sonrasında çok iyi bir Göztepe maçı oynadık ve bizim için çok önemli bir 3 puan elde ettik.

“ALINAN 3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ”

Akabinde içeride, ligin bence iyi takımlarından Çorum’a karşı futbolun şanslı tarafına denk geldik. Bunu derken şunu anlatmaya çalışıyorum. Kabul etmek lazım ilk devre istediğimiz oyunu oynayamadık ama ikinci devre oyunu domine eden, topa sahip olan, gol pozisyonlarına giren, iki direkten dönen topu olan, bunun yanında iki gol bulan bir takımdık. Golü daha erken bulmamız gerekirdi ama son dakikaya nasip oldu. Her ne şekilde olursa olsun alınan 3 puan bizim için çok önemliydi. Dediğim gibi, rakibimiz ligin 4-5 kaliteli ve zengin kadroya sahip olan takımlarından birisiydi. Böyle bir rakibe karşı ikinci yarıda böyle bir oyun ve sonrasında alınan galibiyet bizim için anlamlı ve değerli.

“MORALİMİZ YERİNDE, LİGDE İSTEDİĞİMİZ YERDEYİZ”

Milli maç arasını bu 3 puanla geçireceğimizi düşünürsek hem takımın hem de camianın moral motivasyonu açısından ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Moralimiz yerinde, ligde istediğimiz yerdeyiz. Yapmamız gereken bir şey var ki bunu çok iyi biliyoruz. Eğer Süper Lig’e çıkmak istiyorsak bulunduğumuz yeri kaybetmememiz gerekiyor. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Elimizde 4 kalecimiz ile birlikte 27 tane oyuncumuz var. Bu oyuncularımızın hepsi birbirinden önemli ve değerli. Bu yolculukta en azından devre arasına kadar bu oyuncularımızla beraber olacağız.

“BAZI FUTBOLCULARIMIZI YIPRATMAK İSTEYEN BİR KESİM VAR”

Kimin ne zaman görev alacağını kimse kestiremiyor. Bu futbolcularımızı değersiz kılmak, yıpratmak için çabalayan bir kesim var. Onlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunu da böyle bilsinler.Kocaelispor formasını giyen ve o sahaya adım atan futbolcularımızın moral motivasyonunu arttırıcı söylemlerin gerçekleşmesini özellikle istiyorum. İnşallah bu çocuklarla öncelikle devre arasını getireceğiz, sonrasında da sezon sonunda da camianın hayali olan 15 yıllık Süper Lig hasretine yine bu çocuklarla inşallah son vereceğiz. O yüzden bu konuda biraz daha dikkatli ve hassas olmak gerekiyor.

“GENÇ VE KOŞAN BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ”

Önümüzdeki Giresun karşılaşması var. Rakibimiz son dönemde çıkış yapan takımlardan birisi. Özellikle iki hafta sahasında önemli puanlar aldılar ve alt sıralardan kurtulmak istiyorlar. Çok genç, koşan ve mücadele eden bir takımla oynayacağız. Bu güne kadar yaptıklarımızdan daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Hatalarımızı, eksiklerimizi gidermeye antrenmanlarda çalışıyoruz. Bunun uğraşını veriyoruz. Orada, hedefini tamamen Süper Lig olarak belirlemiş, o doğrultuda mücadele eden, futbol kalitesini her karşılaşmada yükselten, defansif anlamda beraber hareket eden, ofansif anlamda da daha üretken, girdiği pozisyonları değerlendiren bir takım görüntüsü içerisinde mücadelemizi vereceğiz.

“İYİ YOLDAYIZ”

İyi yolda olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Belki de bir çok insan bu durumda olabileceğimizi düşünmüyordu. Bu takım daha iyi takım haline gelecektir. Arada inişler çıkışlar olacaktır. Dünyanın en iyi takımlarında da inişler oluyor, Süper Lig’e bakıyorsunuz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ‘ta da düşüşler oluyor. Bizde de olacak. İşte bu gibi durumlarda daha sakin, daha bütünlüğümüzü bozmadan, dengemizi dağıtmadan ve farklı emeller içinde olanların ekmeğine yağ sürmeden birbirimize destek olarak geçirmemiz lazım. Bence sezonun kilit noktası da burası.

“EKSİĞİMİZ YOK”

Bizim takım istediği zaman göze hoş gelen, taraftarı, izleyeni mest eden bölümler ortaya koyuyor. Bu güzel oyunun dakikalarını artırmamız lazım. Yapacağız inşallah. Çalışıyoruz, eksiğimiz yok. Antrenmana 27 oyuncu ile çıktık. Sağlık odasında herhangi bir arkadaşımız yok. Bu hem oyuncularımızın sorumluluk duygusunu ve profesyonellik seviyelerinin üst düzeyde olduğunu gösteriyor hem de takımın antrenmanda iyi çalıştığını, buna iyi tepki verdiğini ortaya koyuyor.

Sağ olsun başkanımız, yönetimimiz oyuncularımızın sağlığı ve rahatlığı için her şeyini ortaya koyuyor. Valimiz, belediye başkanlarımız, STK’lar, taraftar derneğimiz, taraftarımız, sizler de bizim bir parçamızsınız.

“ARMAYI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK HER FUTBOLCUNUN GÖREVİ”

Bizi yukarıya taşıyacak sinerjiyi oluşturup bunu kaybetmememiz gerekiyor. Kocaelisporluyum diyen herkese bizim ihtiyacımız var. Kocaelispor formasını, armasını en iyi şekilde temsil etmek her futbolcunun görevi. Bazı futbolcular fırsat kolluyor. Kupa maçında da bu kardeşlerimizin emeğine saygı gösterelim, onlara da şans verip ligin geri kalan kısmında da hangi oyuncuları kullanabiliriz mesajını almak da bizim için önemli. Tabi bu kupa maçı öncesi iki önemli 90 dakika oynayacağız. Oyuncularımızın durumu ne olur, onu şimdiden kestirmek mümkün değil.

“TARİHE GEÇECEK BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZMAK İSTİYORUM”

Kiralık oyuncularımızın hepsini takip ettiriyoruz. Ben gidemiyorum ancak bilgiler alıyor. Bizimle genelde aynı gün oynuyorlar. Kocaelispor’a gelirken en büyük beklentim şuydu. Profesyoneliz… Ben yeniden Türk futbolunda herkesin dikkatini çekecek, tarihe geçecek bir başarı hikayesi yazmak isterken, buna uygun bir camia ve kulübün olması çok önemliydi. Çok uzun bir yolculuk… Bu yolculukta futbol adına var olan değerlerin size katkı yapması gerekiyor. O yüzden Kocaelispor futbol geçmişi ve kültürü olan bir camia. Sorumluluk alınır, iyi yönetilir ve yönlendirilirse, taraftar ile yerel medyanın gücü futbolda performansı artırıcı destek unsur var.

“İŞİMİZİ SEVİYORUZ”

Kısacası işin bir tarafında benim beklentilerime karşılık verecek bir yapı var. Diğer tarafında şu var. Her takım mutlaka önemlidir, kendilerine göre değerleri vardır. Ancak bugün Süper Lig’de 13, 15, 8, 6. olmak benim için çok bir şey ifade etmiyor. Lig şampiyonu olmuş, 9 defa çalıştırdığımız takımlarda ikisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa kupalarına katılmış bir teknik adam olarak, antrenörlük hayatımda beni heyecanlandıracak farklı duyguları arıyorum. Burada olduğu gibi… Bunlar benim için önemli motivasyon kaynakları. İşimizi seviyoruz.

“TESİSLERDE KALIYORUM”

Daha önce de söyledim. Tesislerde kalıyorum. Sabah

kalkıyorum, işimin başındayım. Akşam odamdan yatağıma gidiyorum. Hemen hemen günümüzün büyük bir bölümünü burada geçiriyoruz. Kocaelispor’un başarısı için neler yapılabilir, bunun uğraşını veriyoruz. Sadece başarılı olacak bir takım değil, tamamen geleceğini de aydınlatacak, gelecekte de büyük başarıları getirecek bir kulüp yapılanmasını, organizasyonunu gerçekleştirmek istiyoruz. Siz her saniyesine ve her gününe şahitsiniz. Geldiğimiz günkü nokta ile bugünkü noktaya baktığımızda Kocaelispor’un birçok açıdan çok geliştiğini, değer kazandığını gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor.

“BU BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Yani gelip imza attım, para aldım sonrasında çektim gittim değil. Yarın buradan ayrıldığımızda “Ertuğrul hoca geldi, kulübe, takıma şu katkıyı yaptı, şu desteği verdi, şu değerleri kazandırdı” dediği zaman bu benim için çok önemli bir şeydir. Samsun’dan gelen oyuncularımız sağ olsunlar geldiklerinde “Hocam Samsun’da birçok şey yaptınız, şimdi burada mı başladın?” diye bana takılıyorlar. İşin burası benim için önemli. Gelirsin, başarılı da olursun ama ayrıldığında ismin zikredilmiyorsa, konuşulmuyorsa bu başarının hiçbir değeri yoktur.