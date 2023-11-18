- Asayiş

Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik hatlarını kopardı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle caddeye devrilen ağaç, ulaşımı aksattı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik hatlarını kopardı mask

Yeni Mahalle Şehit Albay Güner Ekici Caddesi'ndeki bir sitenin önündeki ceviz ağacı, sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle devrildi, telefon hattı ile elektrik telleri koptu.

Devrilen ağaç ve yere düşen elektrik kabloları nedeniyle cadde yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye SEDAŞ, Sapanca Belediyesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler yolun kapalı olması nedeniyle alternatif güzergahları kullandı.

Devrilen ağaç, ekipler tarafından parçalara bölünerek kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.
# yeni, Rüzgar

- Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.854.127 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL