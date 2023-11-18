Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç elektrik hatlarını kopardı

Yeni Mahalle Şehit Albay Güner Ekici Caddesi'ndeki bir sitenin önündeki ceviz ağacı, sabah saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle devrildi, telefon hattı ile elektrik telleri koptu.
Devrilen ağaç ve yere düşen elektrik kabloları nedeniyle cadde yaklaşık yarım saat ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine bölgeye SEDAŞ, Sapanca Belediyesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler yolun kapalı olması nedeniyle alternatif güzergahları kullandı.
Devrilen ağaç, ekipler tarafından parçalara bölünerek kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.