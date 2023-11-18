'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası!

Organize suç örgütü liderliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

Peker, geçen yıllarda YouTube kanalında sık sık yaptığı yayınlarla Türkiye’de mafya-devlet- siyaset-medya ve iş dünyası arasındaki ilişkilerle ilgili gündem yaratan iddialarda bulunarak dikkatleri üstüne çekmişti.

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Sedat Peker'in 'dijital tecrit' altında olduğu bilinirken, Peker hakkında ‘kırmızı bültenle’ arama kararı bulunuyor.

“TÜRKİYE’YE GELİYOR” İDDİASI

Yer altı dünyasının önemli isimlerinden biri olan Peker hakkında gazeteci Talat Atilla çarpıcı bir iddia ortaya attı. Atilla, Sedat Peker’in yakın bir zamanda Türkiye’ye getirileceğini iddia ettiği bir köşe yazısı kaleme aldı.

Turktime'da yazan Atilla’nın yazısının ilgili kısmi şu şekilde:

“Bir kesimin nefret ikonu, başka bir kesimin kahraman ilan ettiği yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Sedat Peker'in yakında Türkiye'ye getirileceğine dair birden fazla kaynaktan bilgiye ulaştım.

Aldığım bilgilere göre Peker, 2 ay içinde Türkiye'ye getirilecek.

Detaylara birazdan gelirim ama süreci takip edemeyen okurlarım için kısa bir Sedat Peker özeti yapmam faydalı olabilir. 1990'lı yıllardan bu yana hakkında organize suç örgütü kurma suçlaması bulunan Peker, 2019 yılında aniden yurt dışına gitti.”

SUÇLAMALARI GERİ ÇEKMİŞTİ

“3 yıl önce yurtdışına çıkmasına neden olan soruşturma için ‘Berat Albayrak seni hapse attıracak dediler. O kadar çok kişi söyledi ki ben de önlem olarak yurtdışına çıktım ama bu bir komploymuş’ diyerek Berat Albayrak'a yönelik suçlamalarını geri çekmişti."

“SOYLU İLE KARŞILIKLI AĞIR SÖZ DÜELLOSUNA GİRMİŞTİ”

"Peker, bu sözlerinin altını da şöyle doldurmaya çalışmıştı.

‘Sonra bir dönem bu sürekli devam edince beynimin içinde bu yer edinmeye başladı. Yanıma gelenler sürekli bunu söylemeye başladı. Bir gün bana bir telefon yollandı. Bu telefonun kamerasından çekim yapılmış kamera çekiminin içerisinde bir dosya ve bu dosya bana karşı hazırlanan örgütlü bir suç dosyasını gördüm...’

Peker, dönemin içişleri bakanı Süleyman Soylu ile karşılıklı ağır söz düellosuna girmesi ve çektiği videolarla da uzun süre Türkiye'de gündemin manşetlerinden inmemişti.

Yeraltı dünyasının belki de yaşayan en önemli ismi Alaattin Çakıcı'nın hapisten çıkmasıyla alanı daralan Peker'in bu yüzden Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakıldığı tezini öne süren kaynaklar da olmuştu.

Her iki tezi sentezleyerek hipotez oluşturursak, Peker'e bir yandan ‘Tutuklanacaksın’ diye kendisi hakkında soruşturmalar gösterilirken, diğer yandan Alaattin Çakıcı faktörüyle can güvenliği endişesi yaşatıldığı, Peker'in bu çift taraflı basınçla yurt dışına çıkmış olma ihtimali daha güçlü bir olasılık olarak görünüyor."

“ÇAKICI VE PEKER ATEŞKES YAPTI”

“Bu hipotezimi kuvvetlendiren gelişme, araya hatırlı dostların girmesiyle Çakıcı ve Peker'in ateşkes yapmasıdır.

Bu barışın yapıldığı iddia edildikten sonra Peker, bir ara meydan okuduğu Çakıcı ile ilgili -Çakıcı da Peker'e mesaj göndererek meydan okumuştu- bir daha kötü bir söz söylemedi.

Nihayet, siyaset-medya-bürokrasi dışında bilgi/duyumlarına güvendiğim arkadaşım, başka bir sohbetin ortasında bana 'Peker, yakında getiriliyor' dedi.

Beraber sohbet ettiğimiz üçüncü kişi gidince ‘Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?’ diye sordum.

Eminim çünkü diye başlayarak kafamdaki boşlukları dolduran bilgiler verdi.

Bununla da yetinmedim."

“2 AY İÇİNDE TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK”

“Kulağı delik, bilge tarafı da olan bir STK Başkanı dostuma da sordum.

Bana ‘Evet, doğru duymuşsun. Sedat Peker geliyor. İstanbul'da kendine ev de bakıyor’ deyince, gayri ihtiyari sordum;

+ Neden?

- Peker'in evine el koydular ya! Nerede oturacak eşi ve çocukları?

+ Evet doğru.

- Peki, 2 aya kadar gelecek diye duydum. Bu tarih de doğru mu?

+ Bu da doğru.

Yazımın finaline gelirsek.

Aldığım tüm bilgiler Sedat Peker'in yakında, hatta 2 ay içinde Türkiye'ye getirileceği yönünde.

Elbette yüzde yüz diyemiyorum ama yüzde 99,9 oranda bu bilgilerimin doğru olduğunu düşünüyorum.”

Kaynak: CUMHURİYET