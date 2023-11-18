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Akşener: "İzmit Gündoğdulu Ömer Gürer’in kızıyım, ailemin bir belediyeyle iş yaptığını söyleyip ispatlamayan ŞEREFSİZOĞLU ŞEREFSİZDİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şile'de düzenlenen istişare toplantısının açılışında konuşuyor.

Hakan Yağcıoğlu
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Akşener: "İzmit Gündoğdulu Ömer Gürer’in kızıyım, ailemin bir belediyeyle iş yaptığını söyleyip ispatlamayan ŞEREFSİZOĞLU ŞEREFSİZDİR" mask

'KAYIP PARA' İDDİASINA YANIT

Akşener, parti içindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili, "Erdoğan sen balıkçının yoksul oğluydun, ben Gündoğdulu ortaokul mezunu Ömer Gürer'in kızıyım. Benim ablam ilkokul mezunu, senin eşine hakaret edildiğinde Migros'ta o kişiye saldırdı. Bankaların illegal olmayan şekilde hesaplarımızı incelettiğini öğrendik. O bankalara çağrıda bulunuyorum, hesaplarımızı açıklayın. Pazartesi tüm önemli açıklamalarda bulunacağız." dedi.

'NEBİ HATİPOĞLU' AÇIKLAMASI

Nebi Hatipoğlu'nun istifası ile ilgili ise, "Nebi Hatipoğlu bizim partimize geldi, sonra da veda etti. Saygı çerçevesinde..."

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Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(1)
01

ayhan - e biz başka memleketli diye biliyoruz dede tarafını baba tarafını sadece gündogduda evi var galiba

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Kasım 17:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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