Akşener: "İzmit Gündoğdulu Ömer Gürer’in kızıyım, ailemin bir belediyeyle iş yaptığını söyleyip ispatlamayan ŞEREFSİZOĞLU ŞEREFSİZDİR"

'KAYIP PARA' İDDİASINA YANIT
Akşener, parti içindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili, "Erdoğan sen balıkçının yoksul oğluydun, ben Gündoğdulu ortaokul mezunu Ömer Gürer'in kızıyım. Benim ablam ilkokul mezunu, senin eşine hakaret edildiğinde Migros'ta o kişiye saldırdı. Bankaların illegal olmayan şekilde hesaplarımızı incelettiğini öğrendik. O bankalara çağrıda bulunuyorum, hesaplarımızı açıklayın. Pazartesi tüm önemli açıklamalarda bulunacağız." dedi.
'NEBİ HATİPOĞLU' AÇIKLAMASI
Nebi Hatipoğlu'nun istifası ile ilgili ise, "Nebi Hatipoğlu bizim partimize geldi, sonra da veda etti. Saygı çerçevesinde..."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
ayhan - e biz başka memleketli diye biliyoruz dede tarafını baba tarafını sadece gündogduda evi var galiba
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.