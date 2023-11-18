Akşener: "İzmit Gündoğdulu Ömer Gürer’in kızıyım, ailemin bir belediyeyle iş yaptığını söyleyip ispatlamayan ŞEREFSİZOĞLU ŞEREFSİZDİR"

'KAYIP PARA' İDDİASINA YANIT

Akşener, parti içindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili, "Erdoğan sen balıkçının yoksul oğluydun, ben Gündoğdulu ortaokul mezunu Ömer Gürer'in kızıyım. Benim ablam ilkokul mezunu, senin eşine hakaret edildiğinde Migros'ta o kişiye saldırdı. Bankaların illegal olmayan şekilde hesaplarımızı incelettiğini öğrendik. O bankalara çağrıda bulunuyorum, hesaplarımızı açıklayın. Pazartesi tüm önemli açıklamalarda bulunacağız." dedi.

'NEBİ HATİPOĞLU' AÇIKLAMASI

Nebi Hatipoğlu'nun istifası ile ilgili ise, "Nebi Hatipoğlu bizim partimize geldi, sonra da veda etti. Saygı çerçevesinde..."