T.C. KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gelir Müdürlüğü

Belediyemizce 05/12/2023 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Merkez Mah.1683 ada, 3 parselde bulunan yer altı otoparkının kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
1-İhale 05/12/2023 tarihSalı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
2-Geçici teminat bedeli : 54.000TL.(EllidörtbinTürkLirası)
3-AylıkMuhammen kira bedeli : 30.000TL+ KDV (%20) (OtuzbinTürkLirası)
4- Kira bedeli 5 yıllık peşin olarak ödenecektir.
5- Kira müddeti : 5(beş) yıl.
6-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler, şartnamede gösterilmiştir.
7-Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 1000,00TL. karşılığında temin edilebilir.
8-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.
9-Tekliflerin 05/12/2023 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.