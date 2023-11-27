T.C. KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Gelir Müdürlüğü

Belediyemizce 05/12/2023 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Merkez Mah.1683 ada, 3 parselde bulunan yer altı otoparkının kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.

1-İhale 05/12/2023 tarihSalı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-Geçici teminat bedeli : 54.000TL.(EllidörtbinTürkLirası)

3-AylıkMuhammen kira bedeli : 30.000TL+ KDV (%20) (OtuzbinTürkLirası)

4- Kira bedeli 5 yıllık peşin olarak ödenecektir.

5- Kira müddeti : 5(beş) yıl.

6-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler, şartnamede gösterilmiştir.

7-Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 1000,00TL. karşılığında temin edilebilir.

8-İhaleye katılabilmek için geçici teminatın yatırılması ve şartnamenin alınması zorunludur.

9-Tekliflerin 05/12/2023 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Belediye Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.