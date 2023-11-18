KALSİYUM TAKVİYESİ GEREKLİ MİDİR?

A.Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Ahmet Aydın hoca bu dosyada yazdığı neredeyse her cümlenin bilimsel dayanağını da makale linkleri vererek yazısına eklemiş, hayran olmamak mümkün değil. Rahmetle anıyoruz. Bugün için bile güncelliğini koruyan ve çok önemli bir bilgi kaynağı olan “Beslenme Bülteni” sitesine erişimin devam etmesini sağlayan Prof. Dr. Hasan Önal’a teşekkürlerimizi sunarız.

Fotoğraflarda kalsiyum kaynaklarını, en sonunda ise daha önce @a.okancaglar hesabında 2019 yılında Kardiyolog @drbaybarsturel ’in “Kalsiyum Takviyesi Öneriyor musunuz” sorusuna verdiği cevabı fotoğrafları kaydırarak izleyebilirsiniz.

KALSİYUMDAN ZENGİN GIDALAR

Tohumlar

Susam, haşhaş ve chia gibi tohumlar kalsiyum içerir.

Kuru fasulye ve mercimek

Bir bardak haşlanmış kuru fasulyede günlük ihtiyacın yaklaşık dörtte biri kadar kalsiyum bulunur.

Badem

Kuru yemişlerin içinde en fazla kalsiyum içereni bademdir.

Yeşil yapraklı sebzeler

Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler bolca kalsiyum içerir. Örneğin bir bardak pişmiş kara lahana günlük kalsiyum ihtiyacının dörtte birini içeriyor.

Kuru incir

Kuru meyveler içinde en fazla kalsiyum içeren kuru meyvedir.

Peynir: (Bizim otoimmün bir hastalığımız olmadığı için arada sırada koyun veya keçi peyniri yiyoruz.)

Sert peynirler daha fazla kalsiyum içeriyor, yumuşadıkça kalsiyum oranı azalıyor. En fazla kalsiyum içeren peynir parmezan peyniri. Ayrıca olgun ve sert peynirler daha az laktoz içeriyor.

Yoğurt: (Bizim otoimmün bir hastalığımız olmadığı için arada sırada koyun veya keçi yoğurdu yiyoruz.)

Bir bardak yoğurt günlük ihtiyacın üçte birini karşılıyor.

Sardalya ve somon

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/15-calcium-rich-foods#section14

“Kalsiyum vücutta en çok bulunan mineraldir. Kalsiyum sadece kemik için önemli değildir, kalp atımı, sinir iletimi, pıhtılaşma ve hormon salgılamada da görevleri vardır. Kalsiyum dünyada en çok kullanılan besin takviyelerinin başında gelmektedir. Bu kullanım ‘ne kadar çok kalsiyum alırsak kemiklerimiz o kadar güçlü olur ön yargısına dayanmaktadır. Böylelikle kemik kırıklarının ve kemik erimesinin (osteoporoz) önüne geçilebileceği zannedilmektedir.

Acaba ‘ne kadar fazla kalsiyum alırsan o kadar sağlam kemik’ inancı ne kadar doğrudur? Vücudumuzdan günde yaklaşık 100 mg kalsiyum kaybolmaktadır. Bu nedenle günde 1200mg’lık tavsiyelerin bilimsel bir dayanağı yoktur ve zararlı da olabilir. Çinlilerin günde 250 mg kalsiyum içeren diyetlerine rağmen dillerinde osteoporoz kelimesi yoktur. Kalsiyum takviyelerinin kırıkları azaltmadığı da gösterilmiştir (1).

2010 yılında yayınlanmış 8000’in üzerinde kişi ile yapılan 15 çalışmadan oluşan bir toplu araştırmada ilave olarak 500 mg ve üzeri kalsiyum takviyesi alanlarda kalp krizi riski %27 arttığı saptanmıştır (2). Kalsiyum takviyesi D vitamini ile birlikte alındığında da riziko (%24) çok farklı bulunmamıştır (3).”

Prof. Dr. Ahmet Aydın

Referanslar:

1- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20089500/#%23

2- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20671013/

3- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21505219/