Sokakta başından vurulmuş ağır yaralı olarak bulundu

Olay, sabah saatlerinde Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Ertürk Sokakta bulunan merdivenlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar merdivenlerde hareketsizce yatan genci görünce yanına gitti. Genci kanlar içinde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Hacı Sait Türk olduğu öğrenilen 21 yaşındaki yaralıyı ambulansa hastaneye götürdü. Başından silahla vurulmuş olan gencin, durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Gencin akşam ailesi ile tartıştığı ve "Buralarda çekip giderim" diyerek evden ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.