KANKO VALİLİĞE SESLENDİ: "Kocaeli Valiliği bazı hastaların yaşamını yitirdiği yönündeki iddiaları araştırmalı ve kamuoyunu bilgilendirmeli"

Açılışı devamlı ertelenen ve eksiklikleri bir türlü tamamlanamayan Kocaeli Şehir Hastanesinin ameliyat bölümündeki elektrik aksamından kaynaklı sorunlar nedeniyle bazı hastaların yaşamını yitirdiği yönündeki iddiaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelten Kanko, Kocaeli Valiliği başta olmak üzere kamuoyundaki iddialarla ilgili yetkililerden açıklama istedi.

Şehir genelindeki ameliyatların yapıldığı Kocaeli Şehir Hastanesinin yapımındaki yüklenici firma kaynaklı birçok eksiğinin bulunduğu ve bu eksikliklerden dolayı bazı hastaların ameliyat esnasında hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyan Kanko, “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Eğer bu iddialar doğruysa firma hakkında gerekli incelemelerin bir an önce başlatılması gerek. Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı bu iddiaları araştırmalı. Burada kusuru ve ihmali bulunan firma yetkililerinin gerekli cezayı alması ve hastanedeki eksikliklerin bir an önce tamamlaması hayati önem taşımaktadır” dedi.

Kocaeli kamuoyunda yer alan haberler üzerine Kocaeli Şehir hastanesindeki ameliyatlarda hayatını kaybeden hastalarla ilgili iddiaları Meclise taşıyan Kanko, konuyla ilgili TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

“Vekili olduğum Kocaeli'de 15 Nisan’da bir şehir hastanesi açıldı. Fakat son yirmi gündür şehir hastanesinin elektrik aksamında bir problem olduğu ve bu nedenle ameliyat esnasında kullanılan bir cihaz nedeniyle hastaların kaybedildiği haberleri oldukça fazla yer almaktadır. Bu nedenle hem hekimler hem de halkımız şu anda ciddi bir tereddüt altındadır. Bütün yazılan, çizilenlere rağmen hâlâ Sağlık Müdürlüğü herhangi bir açıklama yapmamıştır. Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı bu konuda açıklama yaparak olayların gerçekliğini ortaya çıkarmalı ve vatandaşın hastaneye başvurusunu kolaylaştırmalıdır” ifadelerini kullandı.