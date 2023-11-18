YARIN YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre;
"Bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde halen devam eden yağışların, yarın (19 KASIM PAZAR) sabah saatlerinden sonra etkisini tekrar artırarak, kuvvetli batılı ve kuzeybatı (Karayel) rüzgâr ile birlikte Kocaeli'de kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir. Sel - Su Baskını - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Ulaşımda Aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.