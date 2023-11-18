YARIN YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre;

"Bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde halen devam eden yağışların, yarın (19 KASIM PAZAR) sabah saatlerinden sonra etkisini tekrar artırarak, kuvvetli batılı ve kuzeybatı (Karayel) rüzgâr ile birlikte Kocaeli'de kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenmektedir. Sel - Su Baskını - Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Ulaşımda Aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."