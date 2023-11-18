18 Kas 2023 - 16:32 - Spor

EMRE BELÖZOĞLU’LU PEMBE ANKARAGÜCÜ İĞRENÇ OLMUŞ

Kulüplerin zaman zaman farklı renklerde forma giymelerine alışığız. Zaman zaman değişiklik de oluyor ve hoş görünüyor. Ancak bazı kulüpler var ki, renk değişimi pek hoş olmuyor. Ya da seçtikleri farklı renk alay konusu olabiliyor.