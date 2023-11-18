Şu anda Ankara’da TRTSpor’dan da canlı yayınlanan maçta Ankara’da özel bir kupa maçı oynanıyor. Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. Gençlerbirliği Kırmızı Siyah, Al karalar gibi sahada. Ama Pembe Başkent ekibi, hiç de yakışmamış. Tabii bu benim görüşüm…
- Spor
EMRE BELÖZOĞLU’LU PEMBE ANKARAGÜCÜ İĞRENÇ OLMUŞ
Kulüplerin zaman zaman farklı renklerde forma giymelerine alışığız. Zaman zaman değişiklik de oluyor ve hoş görünüyor. Ancak bazı kulüpler var ki, renk değişimi pek hoş olmuyor. Ya da seçtikleri farklı renk alay konusu olabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.