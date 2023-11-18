- Spor

EMRE BELÖZOĞLU’LU PEMBE ANKARAGÜCÜ İĞRENÇ OLMUŞ

Kulüplerin zaman zaman farklı renklerde forma giymelerine alışığız. Zaman zaman değişiklik de oluyor ve hoş görünüyor. Ancak bazı kulüpler var ki, renk değişimi pek hoş olmuyor. Ya da seçtikleri farklı renk alay konusu olabiliyor.

Hakan Yağcıoğlu
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EMRE BELÖZOĞLU’LU PEMBE ANKARAGÜCÜ İĞRENÇ OLMUŞ mask

Şu anda Ankara’da TRTSpor’dan da canlı yayınlanan maçta Ankara’da özel bir kupa maçı oynanıyor. Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. Gençlerbirliği Kırmızı Siyah, Al karalar gibi sahada. Ama Pembe Başkent ekibi, hiç de yakışmamış. Tabii bu benim görüşüm…
# Ankara

- Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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