Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre uyarıda bulundu. Meteoroloji’nin verilerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden sonra etkisini tekrar artırarak, Karayel ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması beklendiği belirtildi.Metrekareye 21 ile 50 kilogram yağmur düşmesi beklenirken, sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Valilikten karla karışık yağmur uyarısı!
Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yarın rüzgar ile birlikte kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur yağışı nedeniyle uyarıda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.