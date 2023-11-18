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Emir Ortakaya, Kocaelispor’da kalacak

Kocaelispor’un sezon başında Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı 19 yaşındaki stoper oyuncusu Emir Ortakaya, sezon sonuna kadar Kocaelispor’da kalacak

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Emir Ortakaya, Kocaelispor’da kalacak mask

FENERBAHÇE’DEN GELEN BİR TEKLİF YOK

Geçtiğimiz günlerde Ümit Milli takıma seçilen Emir Ortakaya’nın, sezon arasında Fenerbahçe’ye döneceği dedikoduları kamuoyunu meşgul etti. Ancak şu an için Fenerbahçe’nin böyle bir düşüncesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Kocaelispor Yönetimi’nde, Emir Ortakaya’yı gönderme gibi bir niyeti de yok.

ENGİN KOYUN AÇIKLADI

Konu ile ilgili Kocaelispor Başkanı Engin Koyun şu ifadeleri dile getirdi: “ Emir Ortakaya ile ilgili Fenerbahçe’nin geri çağırma hakkı var. Biz sözleşmeyi yaparken bu geri çağırma maddesi ile ilgili oradaki yetkililerle konuştuk ve nedenini sorduk. Onlarda bize oyuncuları oynamaları için gönderdiklerini ve bu yüzden bu maddeyi koydurttuklarını belirterek oyuncuyu geri çağırma gibi bir düşünceleri olmayacağını söylediler. Zaten biz de Emir'i sürekli ilk 11'de oynatıyoruz. O konuda bir sorun sıkıntı yok.”
# Emir Ortakaya, Kocaelispor, Fenerbahçe

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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