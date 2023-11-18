İzmit Topçular Mahallesi Tuana Evleri Sitesinde ikamet eden 1.sınıf emniyet müdürü önceki dönemlerde Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekilliği yapmış olan Baloğlu, evli 2 çocuk babasıydı. Sinan Baloğlu(73) rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. Cenazesi öğle namazını müteakip Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Emniyet Müdürü Sinan Baloğlu hayatını kaybetti
İzmit'te yaşayan ve Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekilliği yapmış olan 73 yaşındaki Sinan Baloğlu hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Yorgun _ata - Allahım rahmet eylesin mekanı cennet olsun.yakinlarina başsağlığı diliyorum
Eroldemirbek - ALLAH rahmet eylesin, yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı dilerim.
Ali Bayram - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. İyi birdostum idi.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.