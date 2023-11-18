Uludağ beyaza büründü

Bursa’da, kış turizminin önemli merkezlerinden 2 bin 543 rakımlı Uludağ, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile beyaza büründü. Yoğun sis ve fırtınanın da etkili olduğu birinci ve ikinci oteller bölgesinde, görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi ve kayak pistleri de karla kaplandı.
SAĞANAK OLUMSUZ ETKİLEDİ
Öte yandan, kent merkezinde başlayan ve gün boyu devam eden lodos ve sağanak da kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle, BUDO seferleri iptal edildi.Sağanak nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında birçok kişi yaralanırken, kent içi ve şehirlerarası yollarda uzun araç kuyruğu oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.