İsrail BM okulunu bombaladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Günlerdir Gazze’ye bomba yağdıran İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı’nda binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Fahura Okulu’nu bombaladı
Filistin devlet televizyonu, okulda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı. Gazze Sağlık Bakanlığı, ölü sayısının 50’den fazla olduğunu belirtti. Okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarıldı.
BM’ye bağlı olan okula bombalardan kaçan binlerce Filistinli sığınmıştı.
‘AMAÇ FİLİSTİNLİLERİ GAZZE’DEN SÜRMEK’
Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırının İsrail’in Filistin halkını Gazze’den sürme niyetinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Hamas da, saldırıyla ilgili açıklama yaparak İsrail’in Filistinli sivilleri ve çocukları katletmeye devam ettiğini ancak halkın topraklarından vazgeçmeyeceğini kaydetti.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.