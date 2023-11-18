Engin Duymaz ikinci dönem için başvurdu!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetiminin teşkilatlarına gönderdiği genelge ile belediye aday adaylığı başvuruları, 13 Kasım Pazartesi gününden itibaren başladı. Adayların bizzat genel merkezden yapacağı başvurular için son tarih, 15 Aralık Cuma günü olarak belirlendi. Belediye meclisi ile il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için de il ve ilçe teşkilatına başvuru yapılabiliyor. Başvurular devam ederken meclis üyesi olmak isteyen isimler il ve ilçe örgütlerine giderek başvuru belgelerini teslim ediyor. Başvurusunu yapan isimlerden biri de İzmit Belediye Meclisi MHP Meclis Üyesi Engin Duymaz oldu. Duymaz bugün İl Teşkilatına giderek adaylık başvurusunu teslim etti. Duymaz’a ailesi, sevenler, teşkilat üyeleri ve muhtarlar eşlik etti.

“TEŞKİLATÇILIĞIN YAŞLA PARA İLE OLMADIĞININ ÖRNEĞİ”

Duymaz’ın adaylığı öncesinde konuşan İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, “Aday adaylığımı başcuru süecemi devam ediyor. Bugün de 2 buçuk yıldır birlikte görev yaptığımzı Engin Abimi adaylığın açıklayacak. Aday adaylarının başvurularında açıklama yapmama kararı almıştım ama Engin Abiye iki kelime etmek istiyorum. Engin Abi teşkilatçılığın yaşla parala pulla alakası olamadığının bir örneğidir. Ben onu çok seviyorum. İnşallah hayırlısı olur” dedi.

“ÇAY İÇMEK İÇİN GİRDİM AYRILMADIM”

Kendini tanıtarak konuşmasına başlayan Duymaz, “Ben Engın Duymaz 1959 Ardahan doğumluyum. 1970’lerin başından beri yani 50 yıllık İzmitliyim. Lise mezunuyum. 1975 Yılında Bekirdere Ülkü Ocaklarına çay içmeye girdim Allah’ıma hamd olsun bu kutlu davadan hiç ayrılmadım. Askerlikten sonra devletimizin çeşitli kurumlarında görev yaptım. Sırasıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı son olarak Ulaştırma Bakanlığına bağlı PTT Müdürlüğünden 2004 yılında emekli oldum. çalıştığım dönemde Türk Haber Sen Kocaeli Şubesini kurucularından biriyim. Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Başkanlığında 3 dönem ilçe yöneticisi olarak görev yaptım. 2019 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Meclis Üyesi olarak seçildim. 1’inci dönem İzmit Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve halen İzmit Belediye Meclis Katipliği, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan vekilliği, İzmit Belediyesi Encümenliği ve Meclis Üyeliği görevlerimi devam ettirmekteyim.

EVRAKLARINI TESLİM ETTİ

Meclis üyesi olarak 300’e yakın soru önergesi ile 102 mahallemizin sorunlarını muhtar ve vatandaşlarımızın taleplerinin hem çözüm noktası hemde takipçisi oldum. İzmit Belediye Meclisinde Bulunan 8 Komisyonun 5’inde aktif görev almaktayım. Hem İzmit Belediyesini hem de sorunları yakından biliyor ve çözüm için canla başla çalışıyorum. Onun için 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Meclis Üyeliği Aday Adayı olmak için evraklarımı huzurlarınızda göreve geldiğinden beri hep yanında ve bir adım gerisinde olduğum bundan sonrada hep yanında olacağım İlçe Başkanım Sayın Kemal Okur’a teslim ediyorum” dedi.