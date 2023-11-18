Survivor'a gitmek için gün sayan Nagihan Karadere güç gösterisi yaptı

Daha önce 2016, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor'da mücadele eden Nagihan Karadere All Star 2024 öncesi sıkı çalışmaya girdi. Antrenmanlarını artırarak güç gösterileri yapan Karadere, son olarak spor esnasında kadın partnerini havada tuttu.
RAKİPLERİNE MEYDAN OKUDU
Yarışma öncesi vücut direncini artırmak ve oyunlarda zorlanmamak için çalışmalar yapan Nagihan Karadere, son olarak yere yatıp kadın partnerini el ve ayaklarından aldığı destekle saniyelerce havada tuttu. O anları Instagram hesabından yayınlayarak güç gösterisi yapan Karadere, Survivor'daki rakiplerine meydan okudu.
"MAŞALLAHIN VAR"
Nagihan Karadere'nin güç gösterisine sessiz kalamayan eski yarışmacı Asena Demirbağ "Maşallahın var" derken takipçileri de "Gümbür gümbür geliyorsun" ve "Bu çalışmalara hak ettiğin şampiyonluk senin olsun" yorumu yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.