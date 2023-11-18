Kalemle cinayet işledi!

İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda 10 Kasım Cuma günü saat 08.00 sıralarında iddiaya göre, Engin Yalçın (43) arkadaşlarıyla birlikte alkol alıyordu. Yalçın, biten bir şişeyi börekçi dükkanına ait park halindeki araca fırlattı.
ALNINA KALEM SAPLADIĞI ADAM ÖLDÜ
Olayı gören börekçi çalışanı Derviş K. (21), kaldırımda oturan 3 kişinin yanına gitti. Şişeyi kimin attığını sordu. Arkadaşının Engin Yalçın’ı göstermesi üzerine Derviş K. elindeki kalemi Yalçın’ın alnına sapladı.
ÖNCE SERBEST KALDI, YARALADIĞI KİŞİ HASTANEDE ÖLÜNCE TUTUKLANDI
Engin Yalçın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Derviş K. polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Derviş K., Engin Yalçın’ın olaydan 1 hafta sonra hastanede hayatını kaybetmesi üzerine savcı talimatıyla polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan işlem yapılan Derviş K. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Derviş K.’nın Engin Yalçın’ın alnına kalem sapladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.