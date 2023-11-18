Ogün Samast'ın şartlı tahliye sürecindeki şaibe! 4 ayda ne değişti?

Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de Agos binasının önünde suikasta kurban gitti. O dönem 17 yaşında olan tetikçi Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007’de tutuklanan Samast, şubat ayında Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi.

16 yıl 10 ay cezaevinde kalan Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek 15 kasım akşamı cezaevinden tahliye edildi.

SUÇA RAĞMEN ‘İYİ HAL’

Çocuk mahkemesinde yargılanan Samast “Hrant Dink’i tasarlayarak öldürmek” ve “ruhsatsız silah taşımak” suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Samast, Dink ailesinin tüm itirazlarına rağmen örgüt üyeliğinden hüküm giymedi. İnfaz yasasına göre Samast aldığı cezanın 15 yıl 2 aylık bölümünü yatacaktı. Bu durumda 2022’de tahliye olacaktı. Ancak cezaevinde işlediği beş ayrı suçtan dolayı 5 yıl 11 ay daha ceza aldı. İçeride gardiyanlara bıçakla saldırıp yaralamasına rağmen koşullu salıvermeden yararlandı. Böylece ek cezanın tamamını yatmadan tahliye oldu.

Olaya ilişkin dikkat çeken bir açıklama Hukukçu Figen Çalıkuşu'ndan geldi.

Ogün Samast'ın şartlı tahliye sürecindeki şaibeleri anlatan Çalıkuşu, Samast'ın son bir sene içerisinde iki kez koşullu salıverilme talebinde bulunduğunu belirtti. Ancak iddiaya göre Samast'ın her iki başvurusu da cezaevinde kaldığı sürece işlediği suçlar nedeniyle reddedildi. En son 13 Temmuz 2023 tarihindeki tahliye talebi de reddedilen Samast, yalnızca dört ay sonra koşullu salıverilme koşullarının oluştuğu gerekçesiyle "iyi hal" de öne sürülerek tahliye edildi.

Tahliye kararının hukuksuz olduğunu belirten Çalıkuşu, son olarak "13 Temmuz günü ne oldu? Samast tam dört ay içinde nasıl 'iyi halli' kabul edilebilir duruma geldi?" sorusunu sordu.

Kaynak: cumhuriyet