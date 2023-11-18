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Asansör faciasında hayatını kaybetmişti! Zeren'in ölümüne 4 tutuklama

Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin Ankara’da yakalanan asansör firmasının mühendisi tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 4’e yükseldi.

İhlas Haber Ajansı
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Asansör faciasında hayatını kaybetmişti! Zeren'in ölümüne 4 tutuklama mask

Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 27 Ekim'de meydana gelen asansör faciasında Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. ile firma sahibi H.T. tutuklanmıştı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisi R.H.A. da yakalanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

FACİADA 4 TUTUKLAMA

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde Ankara’da yakalanarak gözaltına alınan asansör firmasının mühendisi U.İ. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılan U.İ., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili tutuklu sayısı 4’e yükseldi.
# Ankara, soruşturma, cumhuriyet

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Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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