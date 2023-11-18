Asansör faciasında hayatını kaybetmişti! Zeren'in ölümüne 4 tutuklama

Aydın KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 27 Ekim'de meydana gelen asansör faciasında Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. ile firma sahibi H.T. tutuklanmıştı. Savcılık tarafından derinleştirilen soruşturma sonrasında firmanın mühendisi R.H.A. da yakalanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
FACİADA 4 TUTUKLAMA
Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde Ankara’da yakalanarak gözaltına alınan asansör firmasının mühendisi U.İ. de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılan U.İ., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili tutuklu sayısı 4’e yükseldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.