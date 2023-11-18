Karamürsel Bey 3’te 3 yaptı, zirve yolunda bir engeli daha atlattı:77-64

2023- 2024 sezonu Türkiye Erkekler Basketbol İkinci Ligi’nde mücadele eden Karamürselbey takımı, Karamürsel Atatürk Spor Salonunda oynadığı üçüncü maçında Teşvikiye takımını 77-64 mağlup etti. Bu galibiyetle lige başladığı 3 maçta galip gelerek 3’te 3 yaparak 2. Lig B grubunda iddialı olduğunu gösterdi.

Başhakem Hasan Kamil Takınyalıoğlu, yardımcıları Gözde Kafadar ve Ömer Umut Turhan’ın yönettiği maçın ilk periyodunu 21-15 önde tamamlayan ev sahibi Karamürselbey, ikinci periyoda farkı açmak için çıktığı sahada, soyunma odasına 37-31 önde gitti. Üçüncü periyotta daha farklı bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, üçüncü çeyreğini 60-50 üstün tamamladığı maçı 77-64 kazanarak 3’te 3 yaparak grubunda iddialı olduğunu gösterirken desteklemeye gelen taraftarlarını da mutlu etti.

Karamürselbey Erkek Basketbol Takımı Antrenörü Turgut Taşçı, maç sonunda yaptığı açıklamada, ‘Sahada iyi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum, geçen hafta İstanbul deplasmanında oynadığımız İstanbul Basketbol takımı maçında sakatlanan oyuncularıma karşılık eksik çıktığımız Teşvikiye maçında, sahada oyuncularımın güzel oyunuyla farklı kazandığımız için mutluyum. Her geçen gün daha iyi oluyoruz’ dedi.

Kulüp Başkanı Bülent Yılmaz, ‘Oyucularımı kutluyorum, hedefimiz olan ilk ikiye her hafta daha çok yakınlaşıyoruz. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Akhisar Belediye Basketbol maçına odaklanacağız, galip gelmek için elimizden geleni yapacağız’ dedi.

Maçı Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Karamürsel İlçe Spor ve Gençlik Müdürü Çetin Yıldız, Kocaeli ASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ormancı, Kocaeli ASKF Onur Kurulu ve Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, Karamürselbey Spor Kulübü yönetim kurulu ve taraftar izledi.

KARAMÜRSEL BEY’in FİKSTÜRÜ:

1. HAFTA – Karamürselbey; 84 – Orhangazi G. 66

2. HAFTA – İstanbul Basket; 57– Karamürselbey;58

3. HAFTA – Karamürselbey;77 –Teşvikiye;64

4. HAFTA – Akhisar Belediye – Karamürselbey

5. HAFTA – Konya Büyükşehir – Karamürselbey

6. HAFTA – Karamürselbey –Çözüm Ankara

7. HAFTA – Bersa – Karamürselbey