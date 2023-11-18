Muğla’nın Milas ilçesine bağlı kırsal Ovakışlacık Mahallesi’nde 15 Kasım’da meydana gelen olayda, beslediği boğayı kamyonete bindirmeye çalışan Nahit Parıldar, hayvanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri ile ağır yaralanan Parıldar, yakınlarının çağırdığı ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Parıldar, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yaklaşık 65 yıldır Milas'ta kasaplık ve celeplik yapan Parıldar'ın ölümü üzüntü yarattı. Parıldar, bugün ikindi namazından sonra Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Asayiş
Boğa, sahibini boynuzlayarak öldürdü
Muğla’nın Milas ilçesinde yetiştirdiği boğanın saldırısına uğrayan ve boynuz darbeleriyle ağır yaralanan 85 yaşındaki Nahit Parıldar, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.