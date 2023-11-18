Boğa, sahibini boynuzlayarak öldürdü

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı kırsal Ovakışlacık Mahallesi’nde 15 Kasım’da meydana gelen olayda, beslediği boğayı kamyonete bindirmeye çalışan Nahit Parıldar, hayvanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri ile ağır yaralanan Parıldar, yakınlarının çağırdığı ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Parıldar, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Yaklaşık 65 yıldır Milas'ta kasaplık ve celeplik yapan Parıldar'ın ölümü üzüntü yarattı. Parıldar, bugün ikindi namazından sonra Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.