Bina dumanla doldu, yaşlı vatandaş taşınarak çıkartıldı

Yangın, Tepecik Mahallesi Kemal Öz Sokak’ta bulunan 9 katlı binanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S.’ya ait dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden G.S. ve diğer bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Binaya dolan duman itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Yaşlı vatandaş taşınarak çıkartıldı
Öte yandan, yangının ocak üzerinde unutulan yemek sebebiyle çıktığı öğrenildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerince yaşlı bir vatandaş taşınarak dışarıya çıkartıldı çıkarıldı. Yangın sebebiyle yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.