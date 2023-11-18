Bakan Koca’dan önemli antibiyotik uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından “18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü” dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Antibiyotiklerin, bilinçli kullanılmazsa bakterilerin yol açtığı hastalıklara karşı direnç kazanacağına ve tedavi sürecinde etkisiz hale geleceğine dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

– “Bu durumlar arasında ölümcül hastalıklar da vardır. Antibiyotiklerin ateş düşürmek, ağrı dindirmek, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi etmek amacıyla kullanılmaları yanlıştır. Antibiyotiklerin, sadece bakterilere karşı etkili olduğu unutulmamalı. Antibiyotikler, hekim önerisi ve reçete ile alınır.– Enfeksiyonu en etkili biçimde tedavi etmek ve direncin ortaya çıkma riskini azaltmak için doğru dozda, doğru şekilde, reçeteye uygun zaman aralıklarıyla kullanılmaları gerekir. Bilinçsiz antibiyotik kullanımının günümüzde dünya genelinde bir halk sağlığı sorununa yol açtığını hatırlatmak isterim.”