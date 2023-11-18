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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD'ın aktardığına göre Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği ise 6.99 km olarak ölçüldü.
# afad, Deprem

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