AKP’de heyecan yaratan adaylık başvurusu

Parti binasında gerçekleşen başvuru töreninde aday adayı Ferhat Selvi’yi kalabalık bir grup yalnız bırakmadı. Geçmiş yıllarda sivil toplum hareketinin de içinde olan, ayrıca ilçe ve il düzeyinde öğrenci meclisleri başkanlıklarını üstlenen, kent kamuoyunda da tanınan bir sima olan Selvi’nin aday adaylığı parti içinde özellikle gençler arasında büyük bir heyecanla karşılandığı belirtiliyor.

STK BAŞKANLARI DA DESTEK VERDİ

Düzenlenen başvuru töreninde aday adayı Selvi’nin yanı sıra AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan, Teşkilat Başkanı Ahmet Arslan, parti yöneticileri, Selvi’nin annesi Şerife Selvi, nişanlısı Kübra Helvacı, Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş, Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alper Alyılmaz, Kocaeli Kantin İşletmecileri Derneği Erol Ürün, Selvi ailesinin yakınları ile çok sayıda dostu katıldı.

NURDOĞAN KARA’YI ANDI

Toplantıda ilk olarak konuşan ilçe başkanı Nurettin Okutan, özellikle genç isimlerin aday adaylığının önemine vurgu yaptı ve belediye başkanlığına aday adayı olan Ferhat Selvi’yi kutlayarak başarılar diledi. Daha sonra konuşan aday adayı Ferhat Selvi ise bu özel günde yanında yer alan tüm dostlarına ve yakınlarına teşekkür etti. Selvi konuşmasının başında ise hayatını kaybeden AKP'nin Körfez’deki kurucularından, eski ilçe yöneticilerinden Nurdoğan Kara’yı andı ve teşkilat mensuplarına baş sağlığı diledi.

“30 YILI AŞKIN SÜREDİR ÇAMLITEPE’DE YAŞIYORUZ”

Konuşmasının devamında ailesi ile birlikte 30 yılı aşkın süredir ailesi ve akrabaları ile birlikte Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde ikamet ettiklerini, ilk ve orta dereceli eğitimin ardından Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden derece ile mezun olduğunu dile getiren Selvi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CUMHURBAŞKANIMIZIN YOLU

YOLUMUZ, GAYRETİ ŞİARIMIZDIR”

“Hacer Demirören Milangaz Çok Programlı Lise’de 16 yaşında okul başkanı oldum. Sonrasında İlçe Öğrenci Meclisi, ardından Kocaeli İl Öğrenci Meclis Başkanlığını üstlendim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile başbakanlığı döneminde tanışmamız da bu döneme aittir. Kendisinin siyaset tarzı ve bakış açısı ile mücadelesi ve gayretine şahitlik ettik. Yolu yolumuz, gayreti de şiarımız oldu.

“AK PARTİ ÇOK BÜYÜK BİR AİLE”

Üniversite yıllarında partimizin bünyesinde aynı duyguyu yaşatan sivil toplum kuruluşlarında ve bizatihi gençlik yapılanmalarında kurucu başkanlık ve yönetim kademelerinde yer aldık. Aynı çatı altındayız, aynı camianın parçasıyız. Bu aidiyet bizleri hep güçlü kıldı. AK Parti büyük bir aile. İçinden insan kaynağını çok güzel geliştirip yetiştiren bir yapımız var.

“ARTIK KAPIYI ARALIYORUZ”

Bu kapsamda gençlere ve geleceğe yönelik fırsatları veren başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm siyasi büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Verilen bu fırsatlar bizleri heyecanlandırıyor. Sayın ilçe başkanımız Nurettin beyin de ifade ettiği Türkiye Yüzyılında artık gençlerle, gençlerin dinamizmi ve heyecanı ile kapıyı aralamak istedik ve bu yolculuğa çıktık. Teşkilatlarımızın desteği ile önce memleketimizde, sonra ilimiz ve ilçemizde bir yönetime talip oluyoruz. Hep birlikte bu süreci sağlıklı bir şekilde götüreceğimize olan inancımız tamdır”.

FOTOĞRAF ALTI

İLÇE BAŞKANI NURETTİN OKUTAN

DOSYASINI TESLİM ETTİ

İLÇE BAŞKANI TEBRİK ETTİ

NİŞANLISI İLE BİRLİKTE

YALNIZ BIRAKMADILAR

YAKINLARI İLE BİRLİKTE

SİVASLILAR DERNEĞİ BAŞKANI VE YÖNETİMİ

İLÇE BAŞKANI-ANNESİ-NİŞANLISI

BİRLİKTE

KANTİNCİLER DERNEĞİ BAŞKANI

KARSLILAR DERNEĞİ BAŞKANI