A Milli Takımımız Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendi

A Milli Takımımız hazırlık maçında Almanya ile deplasmanda kozlarını paylaştı. 5 gollü maçı millilerimiz 3-2 kazandı.
MAÇ GOLLE BAŞLADI
5. dakikada kullanılan serbest vuruşun devamında savunma arkasına sarkan Sane topu içeriye çevirdi Havertz topu ağlara gönderdi.
EMRE AKBABA SAKATLANDI
Milli Takım'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Emre Akbaba, 34. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı.
FERDİ'DEN MÜKEMMEL GOL
38. dakikada Abdülkerim'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Ferdi, müthiş bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve maça denge getirdi.
KENAN SAHNEDE
İlk yarının son anlarında ön alan baskısıyla topu kazandık. Kaan'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Kenan Yıldız müthiş bir vuruşla takımımızı öne geçirdi.
FULLKRUG EŞİTLEDİ
49'da sağ kanattan atağa çıkarken Salih yerde kaldı hakem oyunu devam ettirdi devamında kontra atağa çıkan Wirtz sol kanattaki Füllkrug'a pasını verdi ve Füllkrug'un vuruşunda top ağlara gitti ve durum 2-2 oldu.
YUSUF SARI HATA YAPMADI
71'de penaltıda topun başına geçen Yusuf Sarı şutunu kendi sağına vurdu. Kaleci Trapp topa dokunsa da top yine de ağlara gitti. Durum 3-2.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.