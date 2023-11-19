Kocaeli'de 9 ilçede elektrik kesintisi!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 19 Kasım Pazar günü 9 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|52971
|KOCAELİ
|KANDIRA
|KEFKEN
|AKAY SK., EKŞİ SK., GÖLOVA SK., GÜNAY SK., KEFKEN LIMAN, KENT SK., LİMAN SK., ÖZDEMİR SK., SAHİL SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., ŞEN SK., YALÇIN KAYA SK.
|19.11.2023
|09:00
|15:30
|53499
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, DENİZ EVLER, KAVAKLI
|18 MART CD., 4026. SK., 4030. SK., 4031. SK., 4033. SK., 4036. SK., 4037. SK., 4039. SK., 4040. SK., 4041. SK., 4043. SK., 4047. SK., 4048. SK., 4049. SK., 4055. SK., 4057. SK., 4058. SK., 4059. SK., 4060. SK., 4061. SK., 4064. SK., 4065. SK., 4066. SK., 4069., 4069. SK., 4070. SK., 4071. SK., 4073. SK., 4074., 4074. SK., 4075. SK., 4076. SK., 4077. SK., 4078. SK., 4079. SK., 4080. SK., 4082. SK., 4085. SK., 4086. SK., 4087. SK., 4089. SK., 4091. SK., 4094. SK., 4099. SK., 4100. SK., 4103. SK., 4104. SK., 4106. SK., 4107. SK., 4112. SK., 4113., 4113. SK., 4114. SK., 4115. SK., 4116. SK., 4119. SK., 4120. SK., ADALET, ADALET CD., AKDENİZ CD., ALİ UÇAR CD., ATATÜRK BULVAR, AYANOĞLU CD., BAHÇE KAPILAR CD., BARBOROS CD., BILGIN, BİLGİN CD., ÇAĞLAR CD., ÇELEBİ CD., FİDANLIK CD., GÜMÜŞ PALA CD., İHSANİYE KARADENİZ CD., MAZHARÖZEN CD., ÖZLER, ÖZLER CD., SAHİL CD., TURAN GÜNEŞ CD., YILMAZ CD.
|19.11.2023
|09:00
|17:00
|53694
|KOCAELİ
|İZMİT
|KARADENİZLİLER, YAHYAKAPTAN, YENISEHIR, YENİŞEHİR
|AGAH SK., ALPASLAN SK., ARKAN SK., ATAKAN, ATAKAN SK., ATEŞ BÖCEĞİ SK., BAKİ SK., BEYAZIT SK., DEMİRALAY SK., DINAMIK, DÜZEN SK., ELZEM, ERSOY SK., FIRATLI SK., GÜNEYLI, GÜNEYLİ SK., GÜNGÖREN SK., HUZURLU SK., IZMIT KANDIRA YOLU, IZMIT TEM BAGLANTI KANDIRA GISELERI YOLU, İSKEFİYE CD., İZMİT DOĞU TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK., KARA ASMA SK., MANOLYALI SK., NEZİH SK., ÖZYILDIRIM SK., SEVGILI, SEVGİLİ SK., ŞEHİT ENDER GÜVEN SK., VEFA, VEFA SK., ZAMBAK SK.
|19.11.2023
|09:00
|12:00
|53695
|KOCAELİ
|İZMİT
|KABAOGLU, KABAOĞLU, KARAAĞAÇ, KARABAŞ, MALTA, SEKBANLI
|1.İSİMSİZ SK, 100.İSİMSİZ SK, 104.İSİMSİZ SK, 106.İSİMSİZ SK, 11.İSİMSİZ SK, 15.İSİMSİZ SK, 17.İSİMSİZ SK, 2.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 3.İSİMSİZ SK, 38.İSİMSİZ SK, 4.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 45.İSİMSİZ SK, 5.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, 8.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKIN SK., AKTOP, ALI ÖRDEM, ALİ ÖRDEM CD., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ SK., BEGONYA ÇIÇEGI, BÜYÜKOĞLU SK, CELEP SK, CELEP SK., CEVİZ AĞACI, DEREBEY, DOĞAN. SK, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., FATİH. CD., GARDENYA, GÖNENLİ SK., GÜLEÇ SK., GÜNDÖNDÜ, GÜNES, GÜNEŞ SK., HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOGLU, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KARAMUS SK., KARAOĞLAN, KARAOĞLAN SK., KARTAL, KARTAL SK., KAYAPINAR SK., KAYIN AGACI, KEMER SK., KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR CD., KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, MANDALINA AGACI, MASHAR SK., MAVIS, MAVİŞ, MAZHAR, MERSIN AGACI, MÜDÜR SK, MÜLAYİM, NERGİS SK., ÖMER SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK, PALA SK, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKALLIOĞLU SK., SAKIZ AĞACI, SALİM DERVİŞOĞLU CD., SARICALAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SUDE, SÜTÇÜ SK., SÜVARİ, TONBUL SK., UZUN SK, UZUN SK., YASAR, YILDIRIM SK.
|19.11.2023
|13:00
|16:00
|53709
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKMEŞE CUMHURİYET, ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU
|ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞOĞLU YOLU SK.
|19.11.2023
|09:00
|17:00
|53711
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, MAŞUKİYE, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE, YAYLACIK
|17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 19 MAYIS CD., ABİDE SK., AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, AKŞEN SK., AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALADAĞ SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., AYNUR SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALABAN, BALABAN SK., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BASAR, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILGEHAN, BİHTER SK., BİLGEHAN SK., BİNDALLI SK., BOZKURT, BOZKURT SK., BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEMRE SK., CEREN SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELENKOGLU, ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DEREBEY SK., DERVİŞ SK., DİBEKTAŞI SK., DİLEK SK., DİNÇ SK., DUMLUPINAR SK., DURU SK., DUT SK., DÜRÜST SK., DÜZLER, DÜZLER SK., EĞİTİM SK., EKİM SK, ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., ERKUL SK., EYÜP SULTAN SK., FERAH, FETIH, FETİH SK., FİDAN SK., GAMZELİ SK., GAZI, GAZI CD., GAZI YASIN, GAZİ CD., GAZİ YASİN CD., GEDİZ SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZDE SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HASAN KAR SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, ILIM, ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLHAN SK., İLİM CD., İNCE SK., İNKILAP SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARBEYAZI SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KAVAL SK., KESER CD., KETEN, KILAVUZ SK., KINCI SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORLU SK., KOVAN, KOZA, KOZA SK., KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KUMLUK, KUMLUK SK., KUMRULU SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLA ATAKAN CD., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MAVİ SK., MELEK, MELİHA, MELODİ SK., MELTEM SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., MEVLANA SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MODA SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NADİR SK., NAME SK., NAMLI SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NEYZEN SK., NIDA, NİDA SK., OKYANUS SK., OLCAY SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, OSMAN GAZİ. CD., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZEKLİ SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., RÜYA SK., RÜZGAR SK., SADIK, SADIK SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SARI GONCA, SARI GONCA SK., SEDA, SEDIR, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SELİMİYE CD., SERAP SK., SERGEN SK., SERINCAN, SERİNCAN SK., SEZER, SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SOYLU SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SULTAN BABA SK., SUNA SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, ŞAŞMAZ SK., ŞENER SK., TABİAT SK., TAÇ SK., TALİM SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TELALTI SK., TERİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, ULUISIK, ULUISIK CD., ULUIŞIK CD., UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., VOLKAN, VOLKAN SK., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAMAÇ SK., YARIŞALANI CD., YASA, YASA SK., YAZGAN SK., YELIZ, YELİZ SK., YENİÇERİ SK., YESILKENT, YILDIRAY, YÖRÜK SK., YURDUM, YURDUM SK., ZEBRA SK., ZERDA SK.
|19.11.2023
|09:00
|17:00
|53712
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YAYLACIK
|AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI
|19.11.2023
|09:00
|17:00
|53713
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|MEHMETAĞA, YAYLACIK
|DOĞAL SK., GÜLEN SK., KAR SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., ÖZKAR SK., ŞENSES SK., TURBO SK., YAYLACIK CD.
|19.11.2023
|09:00
|17:00
|53728
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SERDAR, SEYMEN
|ACAR SK., BAGCI, BEYLİK CD., CUMA SK., ÇEÇENLER SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., ERENOĞLU CD., ESKİ BAĞDAT CD., HACIBEY SK., HAYIRSEVER, HAYIRSEVER SK., KUŞ SK., SULTAN MURAT CD.
|19.11.2023
|09:00
|13:00
|53729
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR
|ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMİLİ SK., DADAS, DEMOKRATLAR, FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, OSMAN ŞENOL CD., PETEK, POSTACI, SANAYİ CD., SEBAHATTİN YAKUT CD., SOYSAL SK., ŞİMAL SK, TATAR SK., YILDIZLAR SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK.
|19.11.2023
|14:00
|17:00
|53730
|KOCAELİ
|İZMİT
|KÖRFEZ, SANAYI, SANAYİ
|AKAĞAÇ SK., AKASYALI SK., ALTINLI SK., ANKARA KARAYOLU CD., ARSLANKAYA SK., AYŞENUR SK., BAKÜ SK., ÇELIKYAY, ÇELİKYAY SK., ÇINARLI SK., ESENYOL SK., FABRİKA SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRAT SK., GAMZELI, GENÇLER SK., GÜLGONCA SK., GÜRTAY, GÜRTAY SK., HAYRETTİN UZUN CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 14. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 4. CD., KAHYA KADIN CD, KERKÜK SK., KOCAER SK., KORAY SK., KORKMAZLAR SK., KOZALI, KOZALI SK., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBASI CD., KÖPRÜBAŞI CD., KUMSAL SK., KUZEY SK., KÜLTÜRLÜ SK., LALEZAR SK., NANE ÇIÇEGI, ORMAN GÜLÜ SK., ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR, ÖZ BURÇAK SK., ÖZSU SK., PETROL SK., PINAR, SERİN SK., SEYITOGLU, SEYİTOĞLU SK., TAMÇELİK SK., TAN, TAN SK., UZAK SK., YUDUM, YUDUM SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK.
|19.11.2023
|09:00
|17:00
|53745
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|ADALI, ADALI SK., ANADOLU, ANADOLU CD., ARNIÇ SK., AYÇA SK., BALCILAR, BARAN SK., BARIŞ SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BOTANİK SK., BURÇAK SK., CANSU SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇETIN, DEMET SK., DENİZ SK., DERELİ SK., DEREN, DEREN SK., DERİN SK., DİLA SK., DOĞA SK., DOST, DURAK, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EFE SK., EGE SK., EKİN SK., ERHAN, ERHAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÜZEL SK., HASRET, HASRET SK., HAYAT SK., HİSAR SK., HUZUR SK., HÜSEYIN DEMIR, HÜSEYİN DEMİR CD., IHLAS, INCE, ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., İSMET İNÖNÜ CD., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE, KALE SK., KARACA, KARAYEL SK., KARDELEN SK., KENDİR SK., KETEN SK., KINACI SK., KIVILCIM SK., KIZILCIK SK., LEMAN SK., LODOS SK., MOR SALKIM SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, NAMIK KEMAL CD., NARLI SK., NERMİN SK., NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, SAMYELI, SAMYELİ SK., SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, TUNA CD., UĞUR SK., YABANGÜLÜ SK., YAHYA KAPTAN CD., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YELKEN, YELKEN SK., YEŞİLVADİ CD., YEŞİM SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK., ZÜLÜF SK.
|19.11.2023
|08:30
|16:00
|53747
|KOCAELİ
|İZMİT
|YAHYAKAPTAN, YENİŞEHİR
|AHMET ZİYA SK., ARAÇ SK., AYYILDIZ SK., BADE SK., BASKIN SK., BOSTANLI SK., ÇILEM SK., ÇİLEM SK., DENIZ SK., DOĞURAN SK., FURKAN SK., GÜL SK., İNCİRLİK SK., KÜÇÜKYOL SK., OVA SK., ÖZDEN SK., ÖZEL SK., ÖZGÜRLER SK., SEYMEN CD., SOYLU, ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN SK., YEŞİL SK.
|19.11.2023
|09:00
|12:00
|53748
|KOCAELİ
|GEBZE
|SULTAN ORHAN
|1180., 1180. SK., 1181/3. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK.
|19.11.2023
|08:30
|16:00
|53749
|KOCAELİ
|GEBZE
|SULTAN ORHAN
|1174/2. SK., 1176. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1178. SK., 1179. SK., 1181. SK., 1185/1. SK., KOCABETON SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, TERMİNAL CD.
|19.11.2023
|08:30
|16:00
|53750
|KOCAELİ
|GEBZE
|SULTAN ORHAN
|1182. SK, GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER
|19.11.2023
|08:30
|16:00
|53751
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|4468. SK, 4470. SK., TAVSANLI YOLU, TAVŞANLI YOLU CD.
|19.11.2023
|09:30
|10:00
|53753
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELİTLİ
|OZAN SK., ÖREN ÇEŞME SK.
|19.11.2023
|17:00
|17:30
|53756
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|AÇELYA SK., ÇAĞLA SK., DILA, FILIZ, FİLİZ SK., MELEK SK., ORTANCA SK., YABANGÜLÜ, YILMAZ SK.
|19.11.2023
|08:30
|12:00
|53757
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|ARDA CD., BEYZADE, BEYZADE SK., DEMİR SK., ÖZBEK SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD.
|19.11.2023
|12:00
|15:00
|53758
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|ŞEKERPINAR
|GÖKÇE SK.
|19.11.2023
|15:00
|18:00
|53759
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|CUMHURİYET
|GÜNBATI SK.
|19.11.2023
|15:00
|18:00
|53760
|KOCAELİ
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|ÇAGDAS, ILGAZ, SÖGÜT, ŞEHİT ABDULLAH ALİ CD.
|19.11.2023
|15:00
|18:00
|53770
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ESENTEPE, İBNİSİNA
|ABDÜLHAMİT HAN CD., AKKUŞ SK., BAYIR SK., BİRDAL SK., HAZNEDAR SK., KUM SK., MERALI SK., ŞEHİT İBRAHİM SK.
|19.11.2023
|09:00
|15:00
|53771
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK
|AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK.
|19.11.2023
|09:00
|13:00
|53779
|KOCAELİ
|DARICA
|BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, OSMANGAZI, OSMANGAZİ
|337. SK., ATATÜRK CD., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., EBRU SK., HAKAN, HAKAN SK., İLHAM SK., KANUNİ SK., MABET SK., MİS SK., MİZAÇ SK., SAFRAN SK., SANDAL SK., SAYGIN SK, SU, SU SK.
|19.11.2023
|09:00
|17:00
|53827
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELİTLİ
|3257. SK, HARLAKBAYIRI SK.
|19.11.2023
|11:00
|16:00
|53828
|KOCAELİ
|GEBZE
|İNÖNÜ, PELITLI, PELİTLİ
|4415., 4415. SK, 4416, 4416., 4417., 4418, BEYNOVA SK., MERCAN SK., MERVE SK., PELİTLİ YOLU CD., ŞANTİYE SK
|19.11.2023
|11:00
|16:00
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Yorumlar
(1 )
Cemolokko41 - Her hafta her hafta arkadaş senelerdir neye bakıyor bu sedas anlamış değilim yeter artık canımıza tak etti yeter yeter yas
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