Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe'nin zirvelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar yağışı etkisini göstermeye devam ettirirken, vatandaşlar araçlarıyla bölgeye giderek karın tadını çıkardı. Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.