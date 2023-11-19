Kocaeli'nin kış turizmi ile ünlü ilçesi Kartepe'nin zirvelerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede, kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Kar yağışı etkisini göstermeye devam ettirirken, vatandaşlar araçlarıyla bölgeye giderek karın tadını çıkardı. Kocaeli Büyükşehir ile Kartepe Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor
Kocaeli'nin önemli turizm bölgelerinden Kartepe'de kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.