Hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı

Akse Mahallesi Rahmi Dibek ile Fırat caddeleri kesişimindeki kavşakta, Adnan S. idaresindeki 16 NMP 18 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan D. yönetimindeki 41 AHG 093 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobildeki yolcu İpek Y, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.