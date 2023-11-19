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Hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı

Çayırova ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki kadın hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
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Hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı mask

Akse Mahallesi Rahmi Dibek ile Fırat caddeleri kesişimindeki kavşakta, Adnan S. idaresindeki 16 NMP 18 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan D. yönetimindeki 41 AHG 093 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobildeki yolcu İpek Y, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
# Araç, otomobil, sağlık, kaza

- Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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