İzmit'te ev sahibi skandalı! 5 gün içerisinde 276 bin 700 TL para istedi

İzmit Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan İrem Apartmanının sahibi Semiha Y. ve Yönetici Ahmet Y. hali hazırda oturan kiracılardan 28 daireye geçmiş dönem aidat bedeli ve yüzde yüze yakın zam talep ettiği öğrenildi. Gazetemize ulaşan apartman sakinleri tarafından yapılan açıklamaya göre ev sahibinin 6 ay arayla üst üste zam yapmak istediği ve bazı kiracılara yüzde yüze yakın zam talebinde bulunulduğu yine bu süre zarfı içerisinde bir gün içerisinde kendine yönetici maaşı talep ettiği ve kiracılardan daha önce talep etmediği, geçmişe dönük aidat bedeli talep ettiği öğrenildi. Kendine göre fiyat listesi belirleyen konut sahibinin her bir kiracıdan binlerce TL istediği öğrenildi.
BİNLERCE TÜRK LİRASI İÇİN 5 GÜN SÜRE TANIDI
İddiaya göre evi kiralarken aidat bedelinden söz etmeyen ev sahibinin bir günde aidat talep ettiği ve her kiracıdan, oturduğu ay/yıl olarak geçmiş dönemden yeni döneme kadar para talebinde bulunuldu. Apartman sakinlerine 5 gün süre tanıyan ev sahibin 28 daireden toplamda 276 bin 700 TL aidat ücreti istediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Karadağlı - Bence ev sahibi haklı şimdi bu kiracıların çoğu esnaf dir kimi oto yedek parçacı kimi sanayici kimi giyim üzerine ulan ne zaman bir şey almaya gitsem aynı fiyata bulamıyorum on gün önce balata aldım 600 TL on gün sonra arkadaşımın aracına gittik ki aynı araç 700 TL noldu dedim abi zam geldi zam yapmayın ev sahibide zam yapmasın kardeşim
Adem - Adaletin olmadigi Ülkeyiz malesef yazik vatandaşa hersyin sorumlusu hükümet boş işlerle uğraşsın
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.