İzmit'te ev sahibi skandalı! 5 gün içerisinde 276 bin 700 TL para istedi

İzmit Akçakoca Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan İrem Apartmanının sahibi Semiha Y. ve Yönetici Ahmet Y. hali hazırda oturan kiracılardan 28 daireye geçmiş dönem aidat bedeli ve yüzde yüze yakın zam talep ettiği öğrenildi. Gazetemize ulaşan apartman sakinleri tarafından yapılan açıklamaya göre ev sahibinin 6 ay arayla üst üste zam yapmak istediği ve bazı kiracılara yüzde yüze yakın zam talebinde bulunulduğu yine bu süre zarfı içerisinde bir gün içerisinde kendine yönetici maaşı talep ettiği ve kiracılardan daha önce talep etmediği, geçmişe dönük aidat bedeli talep ettiği öğrenildi. Kendine göre fiyat listesi belirleyen konut sahibinin her bir kiracıdan binlerce TL istediği öğrenildi.

BİNLERCE TÜRK LİRASI İÇİN 5 GÜN SÜRE TANIDI

İddiaya göre evi kiralarken aidat bedelinden söz etmeyen ev sahibinin bir günde aidat talep ettiği ve her kiracıdan, oturduğu ay/yıl olarak geçmiş dönemden yeni döneme kadar para talebinde bulunuldu. Apartman sakinlerine 5 gün süre tanıyan ev sahibin 28 daireden toplamda 276 bin 700 TL aidat ücreti istediği öğrenildi.