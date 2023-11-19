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Emirli Ümit Milli Takım, Norveç hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Grup elemelerinde karşılaşacağı Norveç maçı hazırlıklarına başladı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Emirli Ümit Milli Takım, Norveç hazırlıklarına başladı mask

Ümit Milli Futbol Takımı, 21 Kasım Salı günü (Yarın) Alanya'da Norveç ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının hazırlıklarına bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yoğun yağmur altında yaptığı antrenmanla başladı. Slovenya maçında ilk 11 başlayan isimler fitness salonunda çalışırken, diğer oyuncular saha çalışmasında bulundu. Ay-yıldızlılar, İstanbul'da bir antrenman daha gerçekleştirdi ve bugün Alanya'ya giderek son çalışmasını maçın oynanacağı Alanya Oba Stadyumu'nda yapacak.

Ümit Milli Takımın Norveç maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (Fatih Karagümrük)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya ( Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz ( Fenerbahçe), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Şahin Dik (Giresunspor), Yunus Emre Konak (Sivasspor), Burak İnce (Slask Wroclaw)

Forvet: Erencan Yardımcı (Pendikspor), Metehan Altunbaş (Adanaspor)

# eğitim, Kocaelispor, Fenerbahçe, Emir Ortakaya, aday

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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