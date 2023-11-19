Kentte etkisini gösteren yağmur ve fırtına, özellikle İzmit'i vurdu. Yağmur ve fırtına nedeniyle ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi. İzmit Belediyesi'ne bağlı ekipler, ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Elektrik dağıtım firması yetkilileri de hasar gören ve devrilen direklerdeki kabloları onarmak için çalışma yaptı.
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İzmit'te yağmur ve fırtına; ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi
İzmit ilçesinde yağmur ve fırtına etkili oldu, ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.