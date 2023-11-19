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İzmit'te yağmur ve fırtına; ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi

İzmit ilçesinde yağmur ve fırtına etkili oldu, ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi.

Demirören Haber Ajansı
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İzmit'te yağmur ve fırtına; ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi mask
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Kentte etkisini gösteren yağmur ve fırtına, özellikle İzmit'i vurdu. Yağmur ve fırtına nedeniyle ağaçlar ile elektrik direkleri devrildi. İzmit Belediyesi'ne bağlı ekipler, ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Elektrik dağıtım firması yetkilileri de hasar gören ve devrilen direklerdeki kabloları onarmak için çalışma yaptı. 
# fırtına, İzmit belediyesi

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Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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