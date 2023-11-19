- Eğitim

Ara tatil bitti: İlk ders zili yarın çalıyor

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle ders başı yapacak.

Anadolu Ajansı
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Ara tatil bitti: İlk ders zili yarın çalıyor mask

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, bu yıl okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.
# eğitim

- Eğitim

Muhabir  Anadolu Ajansı

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