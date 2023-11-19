19 Kas 2023 - 11:57 - Eğitim

Ara tatil bitti: İlk ders zili yarın çalıyor

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili yarın çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle ders başı yapacak.