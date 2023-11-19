Konuyla ilgili bilgi veren vatandaş, "Defalarca Sepaş’a bildirimde bulunduğumuz ELK direği sonunda yıkıldı. Sitemiz ve tüm mahalle elektriksiz kaldı."
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"Sitemiz ve tüm mahalle elektriksiz kaldı"
Karamürsel, Kayacık Mahallesi Taşçı Caddesi'nden bize ulaşan vatandaşımız şiddetli rüzgarın etkisinde kalan, fırtınaya dayanamayan ELK direğin yıkıldığını gazetemizin Whatsapp ihbar hattından bize bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.