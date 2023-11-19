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"Sitemiz ve tüm mahalle elektriksiz kaldı"

Karamürsel, Kayacık Mahallesi Taşçı Caddesi'nden bize ulaşan vatandaşımız şiddetli rüzgarın etkisinde kalan, fırtınaya dayanamayan ELK direğin yıkıldığını gazetemizin Whatsapp ihbar hattından bize bildirdi.

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Konuyla ilgili bilgi veren vatandaş, "Defalarca Sepaş’a bildirimde bulunduğumuz ELK direği sonunda yıkıldı. Sitemiz ve tüm mahalle elektriksiz kaldı."

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