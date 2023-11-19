BEKLE BİZİ GİRESUN!

FUTBOLCULAR İSTEKLİ, EKSİK YOK

Kocaelispor, Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olmanın heyecanını Körfez Brunga Tesisleri'nde sıkı bir antrenmanla yaşadı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, oyuncularını özel bir taktik ve kondisyon programıyla maça hazırlıyor. Temsilcimizin antrenmanındaki olumlu atmosfer ve futbolcuların istekli performansı, Giresunspor maçına yönelik umutları artırıyor. Sağlık durumu değerlendirilen takımda, şu an için sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor, bu da teknik heyetin elini güçlendiriyor.

TİTİZ ÇALIŞMA

Ertuğrul Sağlam'ın liderliğindeki Kocaelispor, Giresunspor mücadelesi için hem fiziksel hem de taktiksel anlamda titiz bir hazırlık sürecinden geçiyor. Taraftarlarımız, temsimizin bu kritik maçta başarılı olması için umutlu bir bekleyiş içerisinde. Cumartesi akşamı Giresunspor ile kritik maça çıkacak olan temsilcimiz, Cuma günü yola çıkacak ve Giresun’da bir gün konaklayacak.