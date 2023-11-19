BEKLE BİZİ GİRESUN!

FUTBOLCULAR İSTEKLİ, EKSİK YOK
Kocaelispor, Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olmanın heyecanını Körfez Brunga Tesisleri'nde sıkı bir antrenmanla yaşadı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, oyuncularını özel bir taktik ve kondisyon programıyla maça hazırlıyor. Temsilcimizin antrenmanındaki olumlu atmosfer ve futbolcuların istekli performansı, Giresunspor maçına yönelik umutları artırıyor. Sağlık durumu değerlendirilen takımda, şu an için sakat ya da cezalı bir oyuncu bulunmuyor, bu da teknik heyetin elini güçlendiriyor.
TİTİZ ÇALIŞMA
Ertuğrul Sağlam'ın liderliğindeki Kocaelispor, Giresunspor mücadelesi için hem fiziksel hem de taktiksel anlamda titiz bir hazırlık sürecinden geçiyor. Taraftarlarımız, temsimizin bu kritik maçta başarılı olması için umutlu bir bekleyiş içerisinde. Cumartesi akşamı Giresunspor ile kritik maça çıkacak olan temsilcimiz, Cuma günü yola çıkacak ve Giresun’da bir gün konaklayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.