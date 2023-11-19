- Spor

SAL A’da heyecan tavan yaptı

Süper Amatör Lig A Grubu’nda rekabet iyice kızıştı. Bağdatspor ve Körfez Gençlerbirliği, 30 puan ile grupta kıyasıya mücadele ediyor. Maç fazlası olan Körfez, liderliği almak için Bağdat’ın herhangi bir maçını kaybetmesini bekliyor. Bağdat ise kaybedecek gibi gözükmüyor

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
SAL A’da heyecan tavan yaptı mask
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10’DA 10!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda lider Bağdatspor, bu sezon ligin altını üstüne getirdi. Önceki hafta 9’da 9 yapan Bağdat, bu hafta Kandıra Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek 10’da 10 yaptı. Bağdat, bu sezon, şimdilik çıktığı tüm maçları kazandı. Öte yandan Bağdatspor’u yakından takip eden Körfez Gençlerbirliği ise, bu hafta Çayırova Menderes Gençlikspor ile karşılaştı. Körfez, karşılaşmayı 2-1 kazanarak takibe devam etti.

EŞME RAHAT KAZANDI

Önceki gün oynanan A grubu maçlarında, bu haftanın en rahat kazananı Eşmespor oldu. Eşme, rakibi İhsaniyespor karşısında gol yemeden 3-0 galip geldi. Haftanın en gollü karşılaşması ise Derince Sırrıpaşa FK ile Kocaeli Güneşspor arasında oynandı. Ekipler sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu. Kocaeli Harb-iş bu hafta deplasmanda, Kartepe Suadiyespor’a karşı 1-0 kazanırken, Gebze Beylikbağı ise Başiskele Doğantepespor karşısında 4-1’lik galibiyet aldı.

SAL A'DA PUAN DURUMU

1.

Bağdatspor

10

10

0

0

34

6

28

30

2.

Körfez GB

11

10

0

1

20

7

13

30

3.

Eşmespor

10

6

2

2

19

10

9

20

4.

Gebze Beylikbağı

10

6

0

4

19

15

4

18

5.

Kartepe Suadiye

10

5

1

4

15

8

7

16

6.

Kandıra G.B.

10

4

3

3

8

11

-3

15

7.

Başiskele Doğantepe

10

3

3

4

8

11

-3

12

8.

Çayırova Menderes

10

3

2

5

12

12

0

11

9.

Dilovası Belediye

10

2

2

6

6

16

-10

8

10.

Derince Sırrıpaşa

10

2

2

6

12

25

-13

8

11.

Kocaeli Harb-İş

10

2

2

6

7

21

-14

8

12.

Kocaeli Güneş

11

1

4

6

12

18

-6

7

13.

İhsaniyespor

10

1

1

8

5

17

-12

4

1.2.3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

11.12.13. Bir alt seviyeye düşer.

Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor

11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

12.HAFTA PROGRAMI:

22-23 KASIM Çarşamba 19.00

# Süper Amatör Lig, SAL A, Bağdatspor, Körfez GB, oldu, Kartepe, Dilovası, Başiskele, Çayırova

- Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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