SAL A’da heyecan tavan yaptı

10’DA 10!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda lider Bağdatspor, bu sezon ligin altını üstüne getirdi. Önceki hafta 9’da 9 yapan Bağdat, bu hafta Kandıra Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederek 10’da 10 yaptı. Bağdat, bu sezon, şimdilik çıktığı tüm maçları kazandı. Öte yandan Bağdatspor’u yakından takip eden Körfez Gençlerbirliği ise, bu hafta Çayırova Menderes Gençlikspor ile karşılaştı. Körfez, karşılaşmayı 2-1 kazanarak takibe devam etti.

EŞME RAHAT KAZANDI

Önceki gün oynanan A grubu maçlarında, bu haftanın en rahat kazananı Eşmespor oldu. Eşme, rakibi İhsaniyespor karşısında gol yemeden 3-0 galip geldi. Haftanın en gollü karşılaşması ise Derince Sırrıpaşa FK ile Kocaeli Güneşspor arasında oynandı. Ekipler sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılarak 1 puana razı oldu. Kocaeli Harb-iş bu hafta deplasmanda, Kartepe Suadiyespor’a karşı 1-0 kazanırken, Gebze Beylikbağı ise Başiskele Doğantepespor karşısında 4-1’lik galibiyet aldı.

SAL A'DA PUAN DURUMU

1.2.3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 11.12.13. Bir alt seviyeye düşer.

Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor

11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

12.HAFTA PROGRAMI:

22-23 KASIM Çarşamba 19.00