Pegasus çalışanı ABD'ye iltica etti

Geçtiğimiz yıl bir grup Pegasus çalışanı, Kadir Gecesi'nde içki masasında çekildikleri fotoğrafı 'Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin' ifadeleriyle paylaşmıştı.
Paylaşılan fotoğraf sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatmış ve grup içerisinde yalnızca fotoğrafı paylaşan kişi işten çıkarılmıştı.
İşten çıkartılan Onur T. bir video çekerek yaşadıklarını anlattı.
Onur T., ölüm tehditleri aldığını ve iş yerinden bir telefon alarak istifa edilmesinin istendiğini söyledi.
Daha sonra hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası kararı verilen Onur T. ABD'ye iltica ettiğini açıkladı.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.