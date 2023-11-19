Pegasus çalışanı ABD'ye iltica etti

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Geçtiğimiz yıl bir grup Pegasus çalışanı, Kadir Gecesi'nde içki masasında çekildikleri fotoğrafı 'Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin' ifadeleriyle paylaşmıştı.

Paylaşılan fotoğraf sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatmış ve grup içerisinde yalnızca fotoğrafı paylaşan kişi işten çıkarılmıştı.

İşten çıkartılan Onur T. bir video çekerek yaşadıklarını anlattı.

Onur T., ölüm tehditleri aldığını ve iş yerinden bir telefon alarak istifa edilmesinin istendiğini söyledi.

Daha sonra hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası kararı verilen Onur T. ABD'ye iltica ettiğini açıkladı.

Kaynak: YENİÇAĞ