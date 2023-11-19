Büyükşehir, Yarımca sahil parkı inşa etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, genç, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin rahatlıkla yararlanacağı ortak yaşam alanlarını kente kazandırmaya devam ediyor. Kocaeli’ni mutlu şehir yapma hedeflerini birer birer gerçekleştiren Büyükşehir, şehrin her yerine kentsel yaşam alanları inşa ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Körfez Yarımca’ya da yeni bir sahil parkı inşa etti. İçerisinde sosyal donatıların yer aldığı parkta, kent sakinleri hoşça vakit geçirecek.
KEYİFLİ ZAMANLARIN ADRESİ
Şehrin sahillerindeki birçok yere park inşa ederek vatandaşların hayatına değer katan Büyükşehir, Yarımca’ya da yeni bir sahil parkı yaptı. Ekiplerin yoğun ve titizlikle çalışarak tamamladığı projede yürüyüş yolları, bisiklet yolu, fitness alanı, çocuk oyun alanı, yaşlılar için egzersiz alanı, yeşil alanlar ve oturma alanları bulunuyor. Kentsel donatıların da eklendiği park her yaştan vatandaşın kaliteli zaman geçirebilmesi için planlandı. Özellikle aileler ve çocukların gözdesi olacak Yarımca’daki yeni sahil parkı, akıllarda keyifli anların mekanı olarak kalacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.