- Gündem

Kuzey Marmara otoyolunda yoğun kar yağışı

İstanbul ile Ankara'yı bağlayan önemli geçiş güzergahlarından Kuzey Marmara otoyolunda, yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kuzey Marmara otoyolunda yoğun kar yağışı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün gece itibariyle başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM otoyolunda ulaşım sıkıntısız devam ederken, Kuzey Marmara otoyolunun her iki istikametinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Otoyolun özellikle Sevindikli geçişinde zaman zaman araçlar yolda kalıyor.

Ekipleri tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
# kar, kar yağışı

- Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.870.319 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL