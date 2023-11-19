Kuzey Marmara otoyolunda yoğun kar yağışı

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün gece itibariyle başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. TEM otoyolunda ulaşım sıkıntısız devam ederken, Kuzey Marmara otoyolunun her iki istikametinde de yoğun kar yağışı etkili oluyor. Otoyolun özellikle Sevindikli geçişinde zaman zaman araçlar yolda kalıyor.
Ekipleri tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.