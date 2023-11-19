İzmitliler 28 Haziran'ı çok beğendi

İzmit Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve aylık periyodik olarak basılan 28 Haziran Gazetesi, 28. sayısı ile vatandaşlarla buluştu. Belediye hizmetlerinin anlatıldığı 28 Haziran Gazetesi’nin bu ayki ana teması Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıydı. İzmitli vatandaşlar kapağında ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün olduğu gazeteyi oldukça beğendiklerini ifade ettiler. Yeni sayıları da merakla beklediklerini belirten İzmitliler, hizmetlerin halka anlatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

“DEVAMINI DİLİYORUM”

Gazeteye dair görüşlerini ifade eden Vural Atılgan, “28 Haziran Gazetesi belediyenin hizmetlerini sunması bakımından oldukça iyi. Nihayetin biz İzmit’in bir bölgesinde ikamet ediyoruz. Başka yerlerde ne oluyor bu gazete sayesinde öğreniyoruz. Bazı gazeteler nedense bu çalışmalara değinmiyor ve öyle olunca da İzmit’e yabancılaşmış oluyoruz. Gazetenin mizanpajını da çok güzel buldum. 28 Haziran Gazetesinden dolayı İzmit Belediyesini kutluyor ve bu çalışmanın devamını diliyorum” dedi.

“FATMA BAŞKANDAN MEMNUNUZ”

Reyhan Onat adlı vatandaş ise 51 senedir aynı muhitte ikamet ettiğini vurgulayarak, “Fatma Kaplan Hürriyet’i özellikle sosyal medyadan sürekli takip ediyorum. Birçok çalışma yaptı. Yaşlılar için Alzheimer Yaşam Evi’ni yaptı. Gülümse Kafeler hizmet veriyor. Fatma Başkan’dan memnunuz. Elinden geldiğince çalışıyor. Ben zaten bir kadın belediye başkanı olmasından dolayı çok memnunum. Çalışmalarında Fatma Başkanı destekliyoruz” diye konuştu.

“GAZETEYİ ÇOK BEĞENDİM”

Dilek Gümüş ise 28 Haziran Gazetesinin özellikle tasarımını çok beğendiğini ifade ederek, “28 Haziran Gazetesi gayet güzel. Tasarımını ve içeriğini gerçekten çok beğendim. Emeği geçen herkese ve İzmit Belediyesine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“28 HAZİRAN HALKI BİLGİLENDİRİYOR”

28 Haziran Gazetesinin önemli bir çalışma olduğunun altını çizen Fatih Bozboğa adlı genç, “İzmit Belediyesi kentimizdeki birçok belediyenin yapmadığı bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Gazete sayesinde ilçede yapılan çalışmalar hakkında halka bilgi veriyor. Sosyal medyanın yanı sıra basılı gazetede hizmetlere yer vermek değerli bir çalışma bence” dedi.