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Macar GazetecilerTökeli İmre'yi ziyaret etti

Kocaeli İl Tanıtım Kurulu çalışmaları kapsamında Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ve Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde ilimize gelen 8 Macar gazeteci, Macar Kralı Tökeli İmre'yi ziyaret etti

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Macar GazetecilerTökeli İmre'yi ziyaret etti mask
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Macar konukların gezisi Tekirdağ ve İstanbul’un ardından Kocaeli ile devam etti. İzmit’te bulunan Thököly İmre Anı Evini ziyaretle başlayan buluşma, Kocaeli Arkeoloji Müzesi ile devam etti. Burada konuklara İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen de eşlik etti. Ziyaret sonrası Taşdelen, konuklara Kocaeli’yi tanıtan materyaller ve İzmit'in meşhur pişmaniyesinden ikram etti. Son olarak konuklar Kartepe Karatepe’de bulunan Thököly İmre ve İlona Zrínyi Anıtı ve çeşmesi ziyaretiyle geziyi sonlandırdı. Gördüklerinden oldukça etkilenen Macar medya mensupları böylesi organizasyon için Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne teşekkür etti. 
# Kartepe

- Kültür-Sanat

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