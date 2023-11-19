1B’de Maşukiyespor liderliğini sürdürdü

ALİKAHYA TAKİPTE
Maşukiyespor, kendi sahasında etkileyici bir performans sergileyerek Gebzebirlik FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Maşukiyespor, attığı gollerle galibiyeti aldı. Maşukiye, puanını 28’e çıkararak liderliğini sürdürdü. Kızderbent ile Alikahya Belediyespor arasındaki mücadelede ise Alikahya Belediyespor deplasmanda 2-1’lik skorla galip gelerek önemli bir deplasman zaferi elde etti. Maçın kritik anlarında etkili olan Alikahya Belediyespor, üç puanı hanesine yazdırarak, 27 puanla lider Maşukiye’yi takip etmeye devam etti.
İZMİT FK SAHASINDA KAYBETTİ
Taşköprü Birlikspor ve Darıca Kültür ve Martıspor arasındaki mücadele berabere sonuçlandı. Takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken, karşılaşmanın genelinde dengeli bir performans sergilendi. İzmit FK ise evinde Gölcük Karadenizspor'a karşı oynadığı müsabakada 2-4 mağlup oldu. Zorlu mücadelede İzmit FK'nın çabalarına rağmen, konuk ekip Gölcük Karadenizspor galibiyete ulaşmayı başardı
1.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU
1.
11
9
1
1
39
15
24
28
2.
11
9
0
2
30
11
19
27
3.
11
8
0
3
41
16
25
24
4.
11
6
3
2
25
20
5
21
5.
11
6
2
3
32
22
10
20
6.
11
5
2
4
28
22
6
17
7.
11
3
1
7
19
23
-4
10
8.
11
2
1
8
11
39
-28
7
9.
11
2
0
9
14
38
-24
6
10.
Ç.Bala ihraç
11
0
0
11
0
33
-33
-3
1.Bir üst seviyeye yükselir.
2-3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.
9.10.Bir alt seviyeye düşer.
Çubuklu Balaspor 13 Eylül 2023 tarihli tarihli dilekçe gereğince ligden çekilmiştir.
11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:
12.HAFTA PROGRAMI:
(21-22 KASIM Salı-Çarşamba)
19.00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.