1B’de Maşukiyespor liderliğini sürdürdü

ALİKAHYA TAKİPTE

Maşukiyespor, kendi sahasında etkileyici bir performans sergileyerek Gebzebirlik FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Maşukiyespor, attığı gollerle galibiyeti aldı. Maşukiye, puanını 28’e çıkararak liderliğini sürdürdü. Kızderbent ile Alikahya Belediyespor arasındaki mücadelede ise Alikahya Belediyespor deplasmanda 2-1’lik skorla galip gelerek önemli bir deplasman zaferi elde etti. Maçın kritik anlarında etkili olan Alikahya Belediyespor, üç puanı hanesine yazdırarak, 27 puanla lider Maşukiye’yi takip etmeye devam etti.

İZMİT FK SAHASINDA KAYBETTİ

Taşköprü Birlikspor ve Darıca Kültür ve Martıspor arasındaki mücadele berabere sonuçlandı. Takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken, karşılaşmanın genelinde dengeli bir performans sergilendi. İzmit FK ise evinde Gölcük Karadenizspor'a karşı oynadığı müsabakada 2-4 mağlup oldu. Zorlu mücadelede İzmit FK'nın çabalarına rağmen, konuk ekip Gölcük Karadenizspor galibiyete ulaşmayı başardı

1.KÜME B GRUBU PUAN DURUMU

1. Maşukiyespor 11 9 1 1 39 15 24 28 2. Alikahya Bel. 11 9 0 2 30 11 19 27 3. Gebze Birlik 11 8 0 3 41 16 25 24 4. G.Karadeniz 11 6 3 2 25 20 5 21 5. İzmit FK 11 6 2 3 32 22 10 20 6. Darıca Kültürı 11 5 2 4 28 22 6 17 7. Taşköprü Birlik 11 3 1 7 19 23 -4 10 8. Anadolu 1071 11 2 1 8 11 39 -28 7 9. Kızderbentspor 11 2 0 9 14 38 -24 6 10. Ç.Bala ihraç 11 0 0 11 0 33 -33 -3

1.Bir üst seviyeye yükselir. 2-3.Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 9.10.Bir alt seviyeye düşer.

Çubuklu Balaspor 13 Eylül 2023 tarihli tarihli dilekçe gereğince ligden çekilmiştir.

11.HAFTA TOPLU SONUÇLAR:

12.HAFTA PROGRAMI:

(21-22 KASIM Salı-Çarşamba)

19.00