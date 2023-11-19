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"Zeki Aygün şuur dersi verecek son kişidir"

İYİ Parti Kocaeli Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün gençlere yönelik “şuursuz” ve “bilinçsiz” ifadelerine karşı cevap verdi.

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İYİ Parti Kocaeli Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Buğra Yiğit Kılıç, açıklamasında “ Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İsrail’le hiç alakası olmayan, distribütörü Kuvveytli olan Sturbacks’a giden gençler için “şuursuz” ve “bilinçsiz” ifadesini kullanmış. AK Parti döneminde halkına hakaret eden çok yönetici gördük ama bu kadar açık dille kendi gençlerini aşağılayana ilk defa şahit olduk.

Zamanında FETÖ elebaşısının elini sıktığı için duyduğu gururu ballandırarak anlatan, daha da ileri gidip o ellerini yıkamadığını övünerek söyleyen Zeki Aygün’ün gençlere şuur ve bilinç dersi verecek en son kişi olduğu da elbette ki bu eylemleriyle kanıtlanmıştır.” dedi.
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